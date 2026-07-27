Emma Roberts: Ο ρομαντικός γάμος με τον Cody John και το πολυμορφικό νυφικό που έραβαν επί 9 μήνες

Η Emma Roberts, μία από τις πιο επιτυχημένες ηθοποιούς της νέας γενιάς του Χόλιγουντ το περασμένο Σαββατοκύριακο βίωσε μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής της, καθώς ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Cody John.

Ο γάμος του δημοφιλούς ζευγαριού πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιωτική τελετή το Σάββατο (25.07.2026). Αυτό που ξεχώριζε ήταν το πολυμορφικό νυφικό της ηθοποιού, το οποίο σχεδίασε η επιτυχημένη σχεδιάστρια υψηλής ραπτικής Monique Lhuillier.

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Το νυφικό σχεδιάστηκε ώστε να εκπέμπει μια «αιθέρια, ρομαντική και vintage-inspired» αίσθηση. Κατασκευάστηκε από μεταξωτό σιφόν σε μία νέα απόχρωση, την οποία η Μonique Lhuillier δημιούργησε απόχρωση για την Emma Roberts, την οποία ονόμασε «antique white».

Το υπέροχο φόρεμα διέθετε ενσωματωμένο κορσέ, ασορτί σάλι και λεπτομέρειες από δαντέλα, ενώ είχε σχεδιαστεί ώστε να μεταμορφώνεται κατά τη διάρκεια της βραδιάς, δημιουργώντας συνολικά πέντε διαφορετικές εμφανίσεις. Όπως έχει γίνει γνωστό, το υπέροχο νυφικό φόρεμα χρειάστηκε εννέα μήνες και σχεδόν 1.000 ώρες για να ραφτεί και να τελειοποιηθεί.

Σημειώνεται ότι για το πάρτι που ακολούθησε, η Emma Roberts επέλεξε ένα μαύρο σύνολο από παλαιότερη συλλγοή της Monique Lhuillier.

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«Μου αρέσει η ιδέα να φορέσω μαύρα στο after party. Μας αρέσει να κάνουμε κάτι λίγο απρόσμενο. Αυτό το σύνολο θα μπορούσε να είναι είτε πραγματικά vintage, από πριν 100 χρόνια, είτε απόλυτα σύγχρονο. Δεν θα τον ένοιαζε ακόμη κι αν φορούσα τζιν. Αλλά με αυτή την εμφάνιση θα ξετρελαθεί», είχε δηλώσει η ηθοποιός πριν από τον γάμο της.

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Οι λεπτομέρειες του ρομαντικού γάμου

Η Emma Roberts παντρεύτηκε με τον αγαπημένο της, Cody John, σε στενό οικογενειακό κύκλο, παρουσία λίγων φίλων και συγγενών. Η ρομαντική τελετή έγινε στο Σαν Βάλεϊ του Άινταχο. Καλεσμένη στον γάμο ήταν φυσικά και η θεία της νύφης, η Julia Roberts, η οποία συνοδευόταν από τον σύζυγό της, Danny Moder.

Το ζευγάρι είναι ήδη μαζί εδώ και τέσσερα χρόνια. Σύμφωνα με το Page Six, η τελετή πραγματοποιήθηκε με θερμοκρασία που άγγιζε τους 35°C και διήρκεσε περίπου 45 λεπτά.

Η Emma Roberts και ο Cody John επιβεβαίωσαν δημόσια τη σχέση τους τον Αύγουστο του 2022, όταν εκείνος δημοσίευσε κοινή τους φωτογραφία. Παρόλα αυτά όλα αυτά τα χρόνια το ζευγάρι κρατάει τον έρωτά του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ τον Ιούλιο του 2024 ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους,

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Emma Roberts είναι μητέρα του 5χρονου Rhodes Robert, τον οποίο απέκτησε από τη σχέση της με τον ηθοποιό Garrett Hedlund.