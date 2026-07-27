H Κιμ Καρντάσιαν εύχεται «παραδεισένια» γενέθλια στην γιαγιά της που έχει πεθάνει

Πριν από περίπου μία εβδομάδα η οικογένεια της Κιμ Καρντάσιαν θρήνησε τον χαμό της γιαγιάς της και μητέρας της Κρις Τζένερ. Όλες οι αδελφές αποχαιρέτησαν μέσω του Instagram την αγαπημένη του MJ, που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Την Κυριακή (26.07.2026) η MJ θα έκλεινε τα 92 της χρόνια, αν δεν έσβηνε μια εβδομάδα νωρίτερα, γεγονός που δεν άφησαν ασχολίαστο οι συγγενείς της. Η Κιμ Καρντάσιαν, η Κρις Τζένερ και η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν έκαναν κάποιες συγκινητικές αναρτήσεις στα social media για να της ευχηθούν «παραδεισένια» γενέθλια.

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«Χρόνια πολλά για τα 92α “παραδεισένια” γενέθλιά σου, γιαγιά! Έχει περάσει μόνο μια εβδομάδα, αλλά τα πράγματα που έμαθα για σένα αυτή την εβδομάδα, αφού ανέλυσα όλα αυτά με τη μαμά, ήταν υπέροχα!

Νόμιζα ότι τα ήξερα όλα! Με κάνει να σε σέβομαι και να σε αγαπώ περισσότερο, αν αυτό είναι καν δυνατό. Σήμερα σε γιορτάζουμε! Μου λείπεις τρελά και σε αγαπώ ατελείωτα, γλυκιά μου γιαγιά MJ», έγραψε στην ανάρτησή της η Κιμ Καρντάσιαν.

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Ανάρτηση για τα γενέθλια που θα είχε η μητέρα της, αν βρισκόταν ακόμα στη ζωή, έκανε και η Κρις Τζένερ.

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«Χαρούμενα “παραδεισένια” γενέθλια μαμά. Σε αγαπάω πολύ», έγραψε στο Instagram.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kris Jenner (@krisjenner)

«Η γιαγιά μου. Δεν υπάρχουν καν οι κατάλληλες λέξεις που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω για να πω σε κάποιον για εκείνη και εμένα… ή για να την περιγράψω και να το αποτυπώσω πραγματικά, επειδή είναι ένα τόσο ξεχωριστό συναίσθημα ριζωμένο στην ύπαρξή μου. Όλης της παιδικής μου ηλικίας και της ζωής μου. Είναι Halloween, είναι Χριστούγεννα, είναι ο ωκεανός, είναι τσάι και μπισκότα με μελόψωμο και απλά το πιο ζεστό συναίσθημα στον κόσμο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kourtney Kardashian Barker (@kourtneykardash)

Είμαι τόσο ευγνώμων που την είχα για 47 χρόνια να θαυμάζω, για τον τρόπο που με αγαπούσε και που ήταν ένα ασφαλές μέρος. Θα μου λείψει να ακούω όλες τις ιστορίες της υπέροχης ζωής της. Χρόνια πολλά για τα “παραδεισένια” γενέθλιά σου, άγγελέ μας», έγραψε η Κόρντεϊ Καρντάσιαν.