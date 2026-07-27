H Αλεξάνδρα Παναγιώταρου σε στιγμές χαλάρωσης στην Ψαρρού – Το βίντεο από την πλαζ

Όπως σας έχουμε αποκαλύψει, αυτές τις ημέρες η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου απολαμβάνει τις διακοπές της στη Μύκονο, το νησί που αγαπά και επιλέγει σχεδόν κάθε χρόνο για να χαλαρώσει, να ηρεμήσει και να φορτίσει τις μπαταρίες της.

Η όμορφη επιχειρηματίας και γνωστή influencer, που δηλώνει single εδώ και κάποιους μήνες, επισκέφθηκε γνωστό μαγαζί στην παραλία της Ψαρρούς και απόλαυσε τον ήλιο και τη θάλασσα.

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Σημειώνεται ότι Αλεξάνδρα Παναγιώταρου πριν από λίγο καιρό χώρισε από τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Λυκούδη και πλέον είναι μόνη.

«Είμαι σε σχέση με τον εαυτό μου. Πολύ υγιής σχέση», ανέφερε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου πριν από λίγους μήνες σε σχετική ερώτηση.

«Είμαι μόνη μου, δεν το έκρυψα αλλά δεν το έχω προβάλλει και τόσο. Καλό είναι γενικά να μην υπάρχουν τοξικοί άντρες και τοξικές γυναίκες αντίστοιχα στη ζωή μας. Σε βάθος χρόνο το καταλαβαίνεις σίγουρα. Όταν είσαι με ένα άνθρωπο που είναι τοξικός, αργά ή γρήγορα το ρουφάς όλο αυτό, όλη αυτή την αρνητική ενέργεια και γίνεσαι κι εσύ έτσι», είχε εξομολογηθεί η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου σε συνέντευξή της