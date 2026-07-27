Σοφία Βεργκάρα και Σίλια Κριθαριώτη χόρεψαν ξέφρενα στη Μύκονο: «Είναι η αδελφή ψυχή μου»

Με το πιο ξέφρενο πάρτι αποχαιρέτησε η Σοφία Βεργκάρα τη Μύκονο. Η γνωστή ηθοποιός χόρεψε από την καρδιά της σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί του κυκλαδίτικου νησιού, έχοντας στο πλευρό της αυτή τη φορά την Σίλια Κριθαριώτη.

Μετά τη γνωριμία της με τον Αντώνη Ρέμο η Σοφία Βεργκάρα έμελλε να περάσει τις τελευταίες ώρες της στη Μύκονο με την καλή της φίλη και σχεδιάστρια μόδας, Σίλια Κριθαριώτη.

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Σε βίντεο που ανέβασαν και οι δύο στα social media, φαίνονται αρχικά να απολαμβάνουν το φαγητό και στη συνέχεια να χορεύουν ξέφρενα μαζί με την παρέα τους.

Η Σίλια Κριθαριώτη βρήκε ευκαιρία για μία «καλοκαιρινή ανάσα» στη Μύκονο, μετά το σόου μόδας που παρουσίασε στο Παρίσι και επαγγελματικές υποχρεώσεις που είχε στην Κορέα για την οικογενειακή, ναυτιλιακή της επιχείρηση.

«Μετά από δύο μήνες χωρίς ύπνο για να παρουσιάσω το σόου μου, ακολούθησε ένα γρήγορο ταξίδι στην Κορέα για την οικογενειακή ναυτιλιακή επιχείρηση, επιτέλους έφτασε η ώρα να χορέψω, να χαλαρώσω και να γιορτάσω τη ζωή με καλούς φίλους εντελώς απαλλαγμένη από το στρες», έγραψε η Σίλια Κριθαριώτη στην ανάρτησή της.

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Celia Kritharioti (@celiakritharioti)

Στην επόμενη ανάρτησή της ευχαρίστησε την σχεδιάστρια κοσμημάτων Λορέν Σβαρτς για τη γνωριμία που της έκανε με τη Σοφία Βεργκάρα, την «αδελφή – ψυχή της».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Celia Kritharioti (@celiakritharioti)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sofia Vergara (@sofiavergara)

Όσον αφορά τη Σοφία Βεργκάρα, ανέβασε φωτογραφίες από το τελευταίο βράδυ στη Μύκονο, βάζοντας στη λεζάντα στεναχωρημένο emoji για το τέλος των διακοπών της στην Ελλάδα.