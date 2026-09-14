Η νικήτρια της Eurovision, Dara είπε «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη: «Το Gucci φόρεμα ήταν το τραγούδι της παιδικής μου ηλικίας»

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη φαίνεται πως δεν συγκλόνισε μόνο το πανελλήνιο, καθώς ο γνωστός τραγουδιστής είχε χτίσει μία καριέρα που ξεπερνούσε τα σύνορα της Ελλάδας. Η φετινή νικήτρια της Eurovision, Dara, τον αποχαιρέτησε αποκαλύπτοντας ότι ήταν μεγάλη θαυμάστριά του.

Η Dara που κέρδισε τον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, εκπροσωπώντας την Βουλγαρία με το «Bangaranga», έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram αφιερωμένη στον αξέχαστο Γιώργο Μαζωνάκη, που πέθανε σε ηλικία 54 ετών την περασμένη Τετάρτη (09.09.2026).

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Η γνωστή τραγουδίστρια ανέβασε στο story της ένα κομμάτι από την τεράστια επιτυχία του Γιώργου Μαζωνάκη «Gucci Φόρεμα», και ανέφερε ότι πρόκειται για το τραγούδι της παιδικής της ηλικίας. Η 28χρονη μάλιστα, έγραψε ότι ήταν το αγαπημένο τραγούδι της ίδιας και του αδερφού της όταν ήταν μικρά παιδιά.

«Αχ φίλε, αυτό είναι τόσο στενάχωρο. Αυτό το τραγούδι ήταν το soundtrack των παιδικών μου χρόνων. Ήταν ένα από τα αγαπημένα του αδερφού μου και το δικό μου απόλυτα αγαπημένο τραγούδι όσο μεγαλώναμε.

Είναι τρελό το πώς ένα τραγούδι μπορεί να κουβαλήσει τόσες αναμνήσεις – η παιδική μας ηλικία, το σπίτι μας μία ολόκληρη περίοδο της ζωής μας. Τη στιγμή που το ακούω, όλα μου έρχονται στο μυαλό. Ευχαριστώ για την μουσική και που ήσουν ένα τόσο όμορφο μέρος εκείνων των αναμνήσεων».

«Αναπαύσου εν ειρήνη Γιώργο Μαζωνάκη. Στέλνω μία μεγάλη αγκαλιά στην ελληνική μου οικογένεια», κατέληξε η Dara.