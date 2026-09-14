Κατερίνα Λιόλιου: Συγκλονίζει το μήνυμά της για την αγρυπνία στον Γιώργο Μαζωνάκη – «Μας έχεις κάνει κομμάτια, αντίο»!

«Ράγισε» και η Κατερίνα Λιόλιου στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη. Η τραγουδίστρια που έδωσε κι εκείνη το παρών στην αγρυπνία για τον δημοφιλή καλλιτέχνη, ανάμεσα σε χιλιάδες κόσμου, προχώρησε το βράδυ της Δευτέρας (14.09.2026) σε μία σπαρακτική ανάρτηση στο Instagram.

Σε πρώτο πρόσωπο, η Κατερίνα Λιόλιου «απευθύνεται» μέσω του Instagram στον Γιώργο Μαζωνάκη, λέγοντας: «Γιώργο, ήρθα στην αγρυπνία να σε αποχαιρετήσω και δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έβλεπα και δεν το πιστεύω ακόμα. Ο χαμός σου τεράστιος. Μας έχεις κάνει κομμάτια. Αντίο»!

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Η γνωριμία των δύο καλλιτεχνών είχε γίνει μέσω της Panik Records, ενώ πριν από λίγους μήνες ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε βρεθεί με φιλικά του πρόσωπα στο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας όπου εμφανιζόταν τότε η Κατερίνα Λιόλιου.

Η Κατερίνα Λιόλιου είχε προχωρήσει σε αλλαγή του προγράμματός της, προκειμένου να είναι στο τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη, αναβάλλοντας τη συναυλία που είχε προγραμματίσει στα Ιωάννινα για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.