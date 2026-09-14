«Λύγισε» ο Θέμης Αδαμαντίδης για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Έφυγε από κοντά μας ένα παλικάρι που αγαπούσαν όλοι οι Έλληνες»

Από τη σκηνή αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Θέμης Αδαμαντίδης. Στη διάρκεια εμφάνισής του σε νυχτερινό κέντρο, έκανε μία διακοπή στο πρόγραμμα και μίλησε για τον πρόωρα χαμένο συνάδελφό του.

Ο Θέμης Αδαμαντίδης υπογράμμισε την προσφορά που άφησε ο Γιώργος Μαζωνάκη στη διασκέδαση των Ελλήνων και στην αγάπη που δεχόταν από τον κόσμο.

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«Έφυγε από κοντά μας ένα παλικάρι, ένας τραγουδιστής που άλλαξε τον τρόπο διασκέδασης στους Έλληνες που τον αγαπούσαν. Έφυγε τόσο νέος, αλλά όταν λείπει η αγάπη τα φέρνει όλα τούμπα», είπε από σκηνής, στέλνοντας το δικό του «αντίο».

Ο Θέμης Αδαμαντίδης βρέθηκε κι εκείνος στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας για το τελευταίο χειροκρότημα στο «παιδί της νύχτας» από τη Νίκαια που «μπήκε» στις καρδιές όλων των Ελλήνων και εκεί θα μείνει για πάντα.