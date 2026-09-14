Lifestyle

Apon για την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη: «Έζησα τη στιγμή με απόλυτη ηρεμία και σεβασμό, καλό ταξίδι στην αγκαλιά του Χριστού»

Ο Apon, ο καλλιτέχνης με τον οποίο συνεργάστηκε για τελευταία φορά επί σκηνής ο Γιώργος Μαζωνάκης, ήταν μεταξύ εκείνων που παραβρέθηκαν στο ύστατο χαίρε
ΑΡΟΝ
Ο ΑΡΟΝ στη σκηνή / NDP Photo / Φωτογραφία (αρχείου) Έλλη Πουπουλίδου
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«Το κενό που αφήνει είναι μεγάλο», λέει ο Apon, σε μήνυμά του για το τελευταίο χειροκρότημα στον Γιώργο Μαζωνάκη τη Δευτέρα (14.09.2026) στη Νίκαια. «Ας τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη και τραγούδια», συμπληρώνει ο γνωστός καλλιτέχνης σε ανάρτησή του στο Instragram.

Ο Apon, ο καλλιτέχνης με τον οποίο συνεργάστηκε για τελευταία φορά επί σκηνής ο Γιώργος Μαζωνάκης, ήταν μεταξύ εκείνων που παραβρέθηκαν στο ύστατο χαίρε.

Στο story που «ανέβασε» στο Instagram, ο Apon αναφέρει: «Παρευρέθηκα σήμερα στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη για να αποχαιρετήσω έναν σπουδαίο Καλλιτέχνη, φίλο και συνεργάτη. Θέλοντας να ζήσω αυτή τη στιγμή με απόλυτη ηρεμία και σεβασμό, προτίμησα να μείνω μακριά από τα φώτα και τις δηλώσεις. Το κενό που αφήνει είναι μεγάλο. Ας τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη και τραγούδια».

Τους δύο καλλιτέχνες ένωσε η κοινή τους δισκογραφική οικογένεια, η Panik Records, από την οποία μάλιστα κυκλοφόρησαν σε ντουέτο το θρυλικό «Παιδί Της Νύχτας».

Ταυτόχρονα, συνδέθηκαν με αμοιβαία σχέση φιλίας και καλλιτεχνικής εκτίμησης, τόσο μέσα από τη συνεργασία τους στο «The Voice» όσο και από τη συνύπαρξή τους στην «Ακτή Πειραιώς».

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