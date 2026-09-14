Apon για την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη: «Έζησα τη στιγμή με απόλυτη ηρεμία και σεβασμό, καλό ταξίδι στην αγκαλιά του Χριστού»

«Το κενό που αφήνει είναι μεγάλο», λέει ο Apon, σε μήνυμά του για το τελευταίο χειροκρότημα στον Γιώργο Μαζωνάκη τη Δευτέρα (14.09.2026) στη Νίκαια. «Ας τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη και τραγούδια», συμπληρώνει ο γνωστός καλλιτέχνης σε ανάρτησή του στο Instragram.

Ο Apon, ο καλλιτέχνης με τον οποίο συνεργάστηκε για τελευταία φορά επί σκηνής ο Γιώργος Μαζωνάκης, ήταν μεταξύ εκείνων που παραβρέθηκαν στο ύστατο χαίρε.

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Στο story που «ανέβασε» στο Instagram, ο Apon αναφέρει: «Παρευρέθηκα σήμερα στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη για να αποχαιρετήσω έναν σπουδαίο Καλλιτέχνη, φίλο και συνεργάτη. Θέλοντας να ζήσω αυτή τη στιγμή με απόλυτη ηρεμία και σεβασμό, προτίμησα να μείνω μακριά από τα φώτα και τις δηλώσεις. Το κενό που αφήνει είναι μεγάλο. Ας τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη και τραγούδια».