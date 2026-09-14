Ο Δημήτρης Μακρυνιώτης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με μια συγκινητική ανάρτηση: «Καλό ταξίδι»

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του γνωστού καλλιτέχνη Γιώργου Μαζωνάκη αλλά και όλο το πανελλήνιο, μετά την ξαφνική είδηση θανάτου του την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, έπειτα από ανακοπή που υπέστη σε ηλικία 54 ετών.

Ο θάνατος του τραγουδιστή προκάλεσε σοκ και άφησε ένα τεράστιο κενό στην ελληνική μουσική. Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, συνάδελφοι, θαυμαστές και γείτονες του Γιώργου Μαζωνάκη τον αποχαιρέτησαν την Δευτέρα (14.09.2026) στην παλιά του γειτονιά, τη Νίκαια, όπου πραγματοποιήθηκε η κηδεία του στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών.

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Ήταν όλοι εκεί, ανάμεσά τους φυσικά και η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Συντετριμμένοι ήταν οι γονείς του Μανώλης και Κλειώ Μαζωνάκη αλλά και οι αδερφές του Μαρία και Βάζω Μαζωνάκη.

Στο πλευρό της Βάσως Μαζωνάκη ήταν και ο σύντροφός της, Δημήτρης Μακρυνιώτης. Μάλιστα, ο γνωστός σεφ αποχαιρέτησε και δημόσια τον τραγουδιστή με μια συγκινητική ανάρτηση.

Ο σεφ ανέβασε μια φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζωνάκη από παλιές καλοκαιρινές διακοπές που είχαν περάσει μαζί. Οι δύο άντρες φαίνονται χαμογελαστοί μέσα στα νερά μία λίμνης με φόντο έναν αντυπωσιακό καταρράκτη.

«Καλό ταξίδι Γιώργο… Σε δροσερά νερά που τόσο αγαπούσες», έγραψε ο Δημήτρης Μακρυνιώτης στην λεζάντα της ανάρτησης.