Η Κόρτνεϊ Κοξ σκηνοθέτησε νέα ταινία με την κόρη της: «Όλοι την αγάπησαν»

Νέα ταινία ετοιμάζει η γνωστή ηθοποιός, Κόρτνεϊ Κοξ αλλά από τον ρόλο της σκηνοθέτη! Μάλιστα στο καστ της παραγωγής με τίτλο «Evil Genius» συμπεριλαμβάνεται και η κόρη της, Κόκο Αρκέτ.

Η Κόρτνεϊ Κοξ μιλώντας για την ταινία, περιέγραψε για το πως εξελίσσεται η συνεργασία με την 22χρονη κόρη της. «Δεν χρειάζεται τη δική της βοήθεια για να σταθεί στον χώρο», είπε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας για την κόρη της, εξήγησε: «Μπορεί να σταθεί μόνη της. Δεν χρειάζεται να είμαι προστατευτική μαζί της».

Και τόνισε: «Φυσικά και μου άρεσε πολύ που είχα την Κόκο στα γυρίσματα. Όλοι την αγάπησαν. Είναι μια μικρή δύναμη της φύσης, αλλά και εξαιρετική ηθοποιός».

Το «Evil Genius» πρόκειται για μια σκοτεινή κωμωδία true crime που έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήμουν περισσότερο του τύπου “συγκεντρώσου!”. Όχι, πλάκα κάνω», είπε αστειευόμενη σε συνέντευξή της στο E! News.

Η 62χρονη έχει αποκτήσει την 22χρονη Κόκο με τον πρώην σύζυγό της, Ντέιβιντ Αρκέτ, ο οποίος επίσης συμμετέχει στην ταινία.