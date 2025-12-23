Ενρίκε Ιγκλέσιας και Άννα Κουρνίκοβα έγιναν ξανά γονείς – Η πρώτη φωτογραφία του νεογέννητου παιδιού τους

Γονείς ξανά έγιναν ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνίκοβα, καθώς ήρθε στη ζωή το τέταρτο παιδάκι τους. Τη χαρμόσυνη είδηση έκανε γνωστή το δημοφιλές ζευγάρι μέσω των social media.

Συγκεκριμένα, ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνίκοβα δημοσίευσαν μία φωτογραφία του νεογέννητου παιδιού τους, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψουν ποιο είναι το φύλο του.

Μάλιστα, το μωράκι, που γεννήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2025, φορούσε ένα σκουφάκι με ροζ και γαλάζιες ρίγες.

Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνίκοβα, που είναι ζευγάρι είναι μαζί από το 2001, έχουν ακόμα τρία παιδιά, τους δίδυμους Λούσι και Νίκολας, καθώς και τη μικρότερη κόρη τους, Μέρι.

«My Sunshine», που σημαίνει η ηλιαχτίδα μου, έγραφε η λεζάντα της ανάρτησης.

View this post on Instagram A post shared by Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

Ο γνωστός τραγουδιστής είχε μιλήσει στο παρελθόν σε συνέντευξή του, για την απόφασή τους να μην παντρευτούν. «Ίσως είναι επειδή προέρχομαι από χωρισμένους γονείς, αλλά δεν νομίζω ότι αγαπάς κάποιον περισσότερο εξαιτίας ενός χαρτιού», είχε δηλώσει το 2012.

«Στις μέρες μας, δεν είναι ταμπού να κάνεις παιδιά και να μην είσαι παντρεμένος. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι να είσαι καλός γονιός» είχε δηλώσει ακόμα.