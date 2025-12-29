Lifestyle

Η Άννα Κουρνίκοβα δημοσίευσε φωτογραφία με τα τέσσερα παιδιά της με τον Ενρίκε Ιγκλέσιας

Το τέταρτο παιδί τους γεννήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2025
Η Άννα Κουρνίκοβα
Η Άννα Κουρνίκοβα / EPA / BERND THISSEN

Μια φωτογραφία με τα τέσσερα παιδιά της δημοσίευσε η Άννα Κουρνίκοβα, λίγο μετά τη γέννηση του νέου μέλους που απέκτησε με τον Ενρίκε Ιγκλέσιας. Η πρώην τενίστρια μοιράστηκε το οικογενειακό στιγμιότυπο στο Instagram.

Στη φωτογραφία της Άννας Κουρνίκοβα εμφανίζονται τα τέσσερα παιδιά της με τον τραγουδιστή Ενρίκε Ιγκλέσιας. Στο κέντρο της φωτογραφίας βρίσκεται το νεογέννητο μωρό, που γεννήθηκε στις 17.12.2025, ενώ γύρω του στέκονται τα μεγαλύτερα αδέρφια του.

Τα τρία παιδιά αγκαλιάζουν το βρέφος, με την Κουρνίκοβα να γράφει στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Οι ηλιαχτίδες μου».

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνίκοβα, που είναι ζευγάρι είναι μαζί από το 2001, έχουν ακόμα τρία παιδιά, τους δίδυμους Λούσι και Νίκολας, καθώς και τη μικρότερη κόρη τους, Μέρι.

Το ζευγάρι είχε δημοσιεύσει μία φωτογραφία του νεογέννητου τέταρτου παιδιού τους, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψουν το φύλο του.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

Μάλιστα, στη φωτογραφία το μωράκι φορούσε ένα σκουφάκι με ροζ και γαλάζιες ρίγες.

