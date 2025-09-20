Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: Όταν ένα παιδί παραφέρεται πρέπει να καταλαβαίνει ότι υπάρχουν συνέπειες

Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Μαμά-δες» και μίλησε μεταξύ άλλων για την προσπάθεια απόκτησης παιδιού και τη μητρότητα. Ανέφερε πως ο τρόπος που μεγαλώνει τα παιδιά της, αντικατοπτρίζει τις αξίες που τις μετέδωσαν οι γονείς της.

Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση θα προσπαθήσει να χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τα παιδιά της, όπως κατάφερε να κάνει η μητέρα της με εκείνη. Θυμήθηκε τη μέρα που έγινε για πρώτη φορά μητέρα, ενώ χαρακτήρισε τον δεύτερο τοκετό της, ως την ομορφότερη εμπειρία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν πολύ διαφορετικές εμπειρίες στον πρώτο τοκετό, λόγω της εξωσωματικής που είναι μία ιατρικοποιημένη διαδικασία, ήθελα κάτι φυσικό και το διεκδίκησα, δε φοβάμαι να διεκδικώ πράγματα και να αμφισβητώ πράγματα και ξεκίνησα μαθήματα προετοιμασίας για να έχω φυσικό τοκετό.

Ο δεύτερος τοκετός ήρθε πρόωρα και λίγο πριν μπω στο αμάξι για να ξεκινήσω για το αεροδρόμιο άρχισα να έχω συστολές και λέω ας πάω πρώτα στον γιατρό μου και μου είπαν ότι πρέπει να γίνει εισαγωγή. Ο δεύτερος τοκετός ήταν ομορφότερη εμπειρία. Μετά τη γέννα εξαιτίας αναπνευστικών προβλημάτων ο Λέων μπήκε σε μονάδα», είπε αρχικά η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση.

Και πρόσθεσε: «Οι γονείς μου διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που μεγαλώνω τα παιδιά μου. Από τα θετικά χαρακτηριστικά του πατέρα μου είναι η πειθαρχία. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι πολύ της “new age” μητρότητας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θεωρώ ότι όταν ένα παιδί παραφέρεται πρέπει να καταλαβαίνει ότι υπάρχουν συνέπειες, επίσης θεωρώ ότι πρέπει να έχουν ελευθερία και να έχεις εμπιστοσύνη στα παιδιά, όπως η μητέρα μου».

Το ζευγάρι είναι παντρεμένο εδώ και πέντε χρόνια και έχει αποκτήσει μαζί δύο γιους, τον Νίκο και τον Λέοντα. «Παντρευτήκαμε λίγο πριν τα 27α γενέθλιά μου… Είναι καλός άνθρωπος. Για μένα, το υποχρεωτικό για να βρίσκεται ένας άνθρωπος δίπλα μου, είναι να είναι καλός άνθρωπος», είχε δηλώσει πρόσφατα σε συνέντευξή της η Εριέττα Κούρκουλου.

Το καλοκαίρι είχε προκαλέσει αντιδράσεις και πολλές συζητήσεις ένα άλλο κείμενο που ανέβασε η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση, για τον καβγά της με οικογένεια Ισραηλινών σε εστιατόριο της Κεφαλονιάς. Αιτία, όπως έγραψε, το γεγονός πως ένα από τα μέλη της συγκεκριμένης παρέας προσπαθούσε να βρέξει τις γάτες που τριγυρνούσαν στα τραπέζια.