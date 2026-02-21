Lifestyle

Έρικ Ντέιν: Η αυτοκτονία του πατέρα του που τον σημάδεψε

«Σκεφτόμουν συχνά πόσο μόνος και φοβισμένος θα ένιωθε ο πατέρας μου. Είναι πραγματικά σπαρακτικό», ήταν τα λόγια του ηθοποιού
Ο Έρικ Ντέιν
Ο Έρικ Ντέιν / Photo by Tommaso Boddi / WireImage / Getty Images

Δύσκολα παιδικά χρόνια είχε ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν, γνωστός για τη συμμετοχή του στο Grey’s Anatomy που έφυγε από τη ζωή ύστερα από γενναία μάχη με τo ALS.

Ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν στα επτά του χρόνια έχασε τον πατέρα του, ο οποίος αυτοκτόνησε και στην τελευταία του συνέντευξη είχε μιλήσει για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την απώλειά του.

Σύμφωνα με το Us Weekly, ο ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που σημάδεψαν την παιδική του ηλικία. Όπως είχε αποκαλύψει, ο πατέρας του «πάλευε με τη ζωή και ποτέ δεν ένιωθε αρκετός».

«Σκεφτόμουν συχνά πόσο μόνος και φοβισμένος θα ένιωθε ο πατέρας μου. Είναι πραγματικά σπαρακτικό», ήταν τα λόγια του ηθοποιού.

Στην ίδια συνέντευξη είχε αναφέρει πως, λίγους μήνες μετά τον χαμό του πατέρα του, πέθανε και η γιαγιά του από την πλευρά της μητέρας του, με την οποία ζούσε και ήταν ιδιαίτερα δεμένος. Το διπλό αυτό σοκ της απώλειας τον επηρέασε βαθιά, οδηγώντας τον να απομονωθεί και να νιώσει το αίσθημα της μοναξιάς.

«Πάντα ένιωθα αποκομμένος από τους συνομηλίκους μου», είχε πει, προσθέτοντας ότι πάντα δυσκολευόταν να δημιουργήσει ουσιαστικές σχέσεις. «Τέσσερις μήνες μετά τον θάνατο του πατέρα μου, πέθανε και η γιαγιά μου. Ήμασταν πολύ κοντά. Αυτό με επηρέασε σχεδόν το ίδιο, ίσως και περισσότερο. Εκείνη ουσιαστικά με μεγάλωνε. Η μητέρα μου ήταν νέα και πιστεύω πως έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε με όσα μέσα είχε».

Ο ηθοποιός, μάλιστα είχε αναφέρει ότι ζήτησε βοήθεια ειδικών για να διαχειριστεί το τραύμα και την κατάθλιψη που τον βάραιναν. Όπως εξηγούσε, όλα συνδέονταν με την απώλεια του πατέρα του και με την ανάγκη να καταπιέζει τα συναισθήματά του: «Να κλείνομαι, να μη νιώθω, να είμαι δυνατός, να είμαι άντρας. “Μην νιώθεις, μην κλαις”. Ήθελα να εκραγώ, αλλά έπρεπε να τα κρατώ μέσα μου».

Η συνέντευξη του μάλιστα ολοκληρωνόταν με μια αποκάλυψη. «Του έχω γράψει γράμματα, όχι τόσο πρόσφατα. Νομίζω πως πλέον έχω βρει μια αληθινή γαλήνη μέσα μου. Ακόμα με συγκινεί, αλλά έχω συμφιλιωθεί με αυτό».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
329
181
173
147
134
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Αποστολή στην Ύδρα: Το newsit.gr στα γυρίσματα της ταινίας με τον Μπραντ Πιτ – Οι Έλληνες κομπάρσοι και το μυστήριο με τη διαμονή του διάσημου ηθοποιού
Πληροφορίες αναφέρουν πως σήμερα ή αύριο αναμένεται και η άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο το διεθνές ενδιαφέρον γύρω από τα γυρίσματα στην Ύδρα.
Εικόνες από την Ύδρα
Newsit logo
Newsit logo