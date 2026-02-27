Έρικ Ντέιν: Το συγκινητικό βίντεο – αφιέρωμα του Grey’s Anatomy στον «Δρ. Σλόαν»

Με ένα συγκινητικό αφιέρωμα στον Έρικ Ντέιν – του ηθοποιού που έφυγε από τη ζωή ύστερα από γενναία μάχη με τo ALS – ολοκληρώθηκε το επεισόδιο του «Grey’s Anatomy» που προβλήθηκε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.

Ο επίσημος λογαριασμός της σειράς «Grey’s Anatomy» του ABC στο Instagram ανάρτησε το 60 δευτερολέπτων βίντεο που έκλεισε το επεισόδιο, συγκεντρώνοντας μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του Dr. Mark «McSteamy» Sloan – ρόλου που καθιέρωσε τον ηθοποιό Έρικ Ντέιν στο τηλεοπτικό κοινό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ξεκινά με την πρώτη του εμφάνιση στη σειρά και περνά από χαρακτηριστικές ατάκες και σκηνές του χαρακτήρα, ενώ επενδύεται μουσικά με το cover του «Chasing Cars» των Snow Patrol.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από τη λιτή φράση: «Στη μνήμη του Eric Dane».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Grey’s Anatomy Official (@greysabc) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αφιέρωμα ολοκληρώνεται με ένα ασπρόμαυρο πορτρέτο του ηθοποιού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ακριβώς 20 χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση στο Grey’s Anatomy – μια σύμπτωση που φόρτισε ακόμη περισσότερο τη στιγμή για τους θαυμαστές της σειράς.

Ο Έρικ Ντέιν πέθανε την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, σε ηλικία 53 ετών, 10 μήνες αφότου δημοσιοποίησε τη διάγνωσή του με ALS.

Την δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε η οικογένεια του ηθοποιού στο People. «Με βαριά καρδιά, ανακοινώνουμε ότι ο Έρικ Ντέιν απεβίωσε το απόγευμα της Πέμπτης μετά από μια θαρραλέα μάχη με την ALS», αναφέρει μια δήλωση της οικογένειας του Ντέιν. «Πέρασε τις τελευταίες του μέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, την αφοσιωμένη σύζυγό του και τις δύο όμορφες κόρες του, Μπίλι και Τζόρτζια, που ήταν το κέντρο του κόσμου του».