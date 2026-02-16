Συμβαίνει τώρα:
Eurovision 2026: «Δεν μπορώ, έχω δακρύσει μ@@@@α» – Απρόοπτο με την Κατερίνα Βρανά και την Μπέττυ Μαγγίρα στον ελληνικό τελικό

Όλα έγιναν τη στιγμή που στη σκηνή κάλεσαν τη μητέρα του τραγουδιστή Akyla στην σκηνή
O Akylas με τη μητέρα του
O Akylas με τη μητέρα του / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI

Ένα απρόοπτο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (15.2.26) στον Εθνικό Τελικό της Ελλάδας για τη Eurovision, όταν ανακοινώθηκε ότι ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision. 

Λίγο μετά τα αποτελέσματα, η Μπέττυ Μαγγίρα κάλεσε στη σκηνή του Εθνικού Τελικού της Ελλάδας τη μητέρα του Akyla. Η συγκίνηση ήταν εμφανής με διαγωνιζόμενους και παρουσιαστές να δακρύζουν. Σε αυτό το σημείο η Μπέττυ Μαγγίρα έδωσε τον λόγο στην Κατερίνα Βρανά: «Πες κάτι κι εσύ να σπάσει ο πάγος».

Η Κατερίνα Βρανά, εμφανώς δακρυσμένη, απάντησε αυθόρμητα: «Έχω δακρύσει μαλ… Ωχ! Σόρρυ», προκαλώντας χαμόγελα στο κοινό.

Δείτε το απόσπασμα στο 2:55

Η Μπέττυ Μαγγίρα αντέδρασε αμέσως, αγκαλιάζοντάς την, ενώ εκείνη πρόσθεσε: «Σόρρυ παιδιά».

