Eurovision 2026: «Δεν μπορώ, έχω δακρύσει μ@@@@α» – Απρόοπτο με την Κατερίνα Βρανά και την Μπέττυ Μαγγίρα στον ελληνικό τελικό

Ένα απρόοπτο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (15.2.26) στον Εθνικό Τελικό της Ελλάδας για τη Eurovision, όταν ανακοινώθηκε ότι ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision.

Λίγο μετά τα αποτελέσματα, η Μπέττυ Μαγγίρα κάλεσε στη σκηνή του Εθνικού Τελικού της Ελλάδας τη μητέρα του Akyla. Η συγκίνηση ήταν εμφανής με διαγωνιζόμενους και παρουσιαστές να δακρύζουν. Σε αυτό το σημείο η Μπέττυ Μαγγίρα έδωσε τον λόγο στην Κατερίνα Βρανά: «Πες κάτι κι εσύ να σπάσει ο πάγος».

Η Κατερίνα Βρανά, εμφανώς δακρυσμένη, απάντησε αυθόρμητα: «Έχω δακρύσει μαλ… Ωχ! Σόρρυ», προκαλώντας χαμόγελα στο κοινό.

Δείτε το απόσπασμα στο 2:55

Η Μπέττυ Μαγγίρα αντέδρασε αμέσως, αγκαλιάζοντάς την, ενώ εκείνη πρόσθεσε: «Σόρρυ παιδιά».