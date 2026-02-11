Εurovision 2026: Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά έκαναν θεραπεία ομορφιάς πριν τον α’ ημιτελικό

Μερικές ώρες πριν το ρολόι δείξει 21:00 και ξεκινήσει ο α’ ημιτελικός της Eurovision, οι τρεις οικοδεσπότες της βραδιάς, Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά, χαλάρωσαν για τα καλά.

Μάλιστα και οι τρεις έκαναν μία θεραπεία ομορφιάς, ξεκουράζοντας τα μάτια τους και «σβήνοντας» τους μαύρους κύκλους με το παραδοσιακό και αποτελεσματικό τρόπο του αγγουριού. Η Μπέττυ Μαγγίρα δημοσίευσε στα social media μία φωτογραφία με τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Κατερίνα Βρανά και την ίδια κατά τη διάρκεια της κούρας.

Η φωτογραφία τους έχει και χιουμοριστική διάθεση, καθώς πρόκειται για τρεις ανθρώπους με πηγαίο ταλέντο και χιούμορ. Το γεγονός αυτό προμηνύει ότι μάλλον και στον α’ ημιτελικό του «Sing for Greece» που θα αναδείξει τα 7 καλύτερα τραγούδια που θα πάνε στον ελληνικό τελικό, με την ελπίδα να φτάσουν στη Eurovision, το κοινό θα παρακολουθήσει και απολαυστικές στιγμές γεμάτες πλάκα και χαμόγελα.

«Σχεδόν έτοιμοι. Απόψε ο πρώτος ημιτελικός», έγραψε ως λεζάντα στη φωτογραφία τους.

Στον αποψινό Α’ ημιτελικό, στη σκηνή του «Sing for Greece 2026» θα ανέβει η Klavdia για να μας βάλει σε ρυθμούς Eurovision. Η εκπρόσωπος της Ελλάδας στον περσινό διαγωνισμό θα ταξιδέψει το κοινό με τη μοναδική φωνή της.

Πρωταγωνιστές της βραδιάς θα είναι οι 14 υποψήφιοι καλλιτέχνες, οι οποίοι θα ανοίξουν το show ερμηνεύοντας γνωστές ελληνικές συμμετοχές της Eurovision. Επιπλέον, πριν από την παρουσίαση κάθε υποψήφιου τραγουδιού, θα παρακολουθήσουμε ένα πρωτότυπο χιουμοριστικό σκετς, με τη συμμετοχή των παρουσιαστών και του ερμηνευτή.