Evangelia: Έσπασε η φωνή της όταν μίλησε για τη γιαγιά της – «Είναι η πιο γλυκιά μου ανάμνηση»

Για την αγαπημένη της γιαγιά, που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγα χρόνια, μίλησε από καρδιάς η Evangelia όταν βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (31-01-2026) στην εκπομπή Eurovision.gr, καλεσμένη της Κέλλυς Βρανάκη και του Θάνου Παπαχάμου στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

«Η πιο γλυκιά μου ανάμνηση από την Κρήτη είναι η γιαγιά μου, που έφυγε το 2017. Αχ, δεν μπορώ… Θα κλάψω, αλήθεια… και βάφτηκα! Όχι, αλήθεια δηλαδή, τα παιδικά μου χρόνια ήταν τόσο όμορφα» εξομολογήθηκε αρχικά, με εμφανή συγκίνηση στα μάτια, η νεαρή τραγουδίστρια.

«Είμαι τόσο τυχερή που έζησα αυτό που οι γονείς μου επέλεξαν αντί να με στείλουν όπου να ΄ναι, ας πούμε το καλοκαίρι. Ήταν στην Κρήτη, στο χωριό, με τη γιαγιά. Αυτή η πιο απλή ζωή και το πραγματικό νόημα της παρέας».

«Δηλαδή πόσες ώρες καθόμασταν στο μπαλκόνι και απλώς μου έλεγε ιστορίες, της έλεγα και ‘γω διάφορα. Όταν μάθαινα γιουκαλίλι, το ‘χα φέρει μαζί μου και μου είπε “πρέπει να μάθεις όμως και λύρα”. “Είναι λίγο δύσκολη η λύρα, γιαγιά” της έλεγα» πρόσθεσε, με τρυφερότητα, η Evangelia στην ΕΡΤ.

