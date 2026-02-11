Ευαγγελία Μουμούρη: Υπέγραψα σύμφωνο συμβίωσης φορώντας μαγιό και γούνα, δεν έχω καμία φωτογραφία

Για τη σειρά «Ριφιφί» αλλά και το σύμφωνο συμβίωσης που υπέγραψε με τον επί 18 χρόνια σύντροφό της, Αλέξανδρο, μίλησε δημοσίως η Ευαγγελία Μουμούρη.

Η γνωστή ηθοποιός ήταν καλεσμένη το απόγευμα της Τετάρτης (11.02.2026) στην εκπομπή «Στούντιο 4» και αναφέρθηκε τόσο στην καριέρα της στην υποκριτική τέχνη όσο και στην προσωπική της ζωή. Μάλιστα, η Ευαγγελία Μουμούρη αποκάλυψε πώς πήγε να υπογράψει το σύμφωνο συμβίωσης που έχουν συνάψει με τον αγαπημένο της.

Αρχικά η κουβέντα ξεκίνησε από το «Ριφιφί» και τη γνωριμία της με τον Σωτήρη Τσαφούλια.

«Καταρχάς μου ήρθε όπως ήρθε και η πρόταση, που χτύπησε το τηλέφωνό μου ένα καλοκαίρι και είναι ο Σωτήρης Τσαφούλιας, τον οποίον δεν ήξερα. Μια φορά είχαμε χαιρετηθεί και μάλιστα… μου θύμισε πώς βρεθήκαμε και τι είχε γίνει. Είχα πάει να δω μια παράσταση και μιλούσα με την Άννα Μενενάκου, κάποια στιγμή λέει η Άννα “ο Σωτήρης, η Ευαγγελία”. Μου λέει ο Σωτήρης στον πληθυντικό, ξέρετε πόσο ευγενικός είναι, “γεια σας, θέλω να σας πω ότι σας θαυμάζω” και μου θύμισε ότι του είπα “δεν σας αδικώ”. Πώς μου ‘ρθε; Έκανα πλάκα, σε άνθρωπο που δεν ήξερα… Σε άνθρωπο που ήθελα πάρα πολύ να δουλέψω μαζί του. Δεν ξέρω πώς με έπιασε και είπα αυτό. Εγώ το ‘χα ξεχάσει», αποκάλυψε για τη γνωριμία της με τον Σωτήρη Τσαφούλια.

«Φαντάζομαι ότι το κατάλαβε ότι ήταν πλάκα, αφού με πήρε μετά από τόσα χρόνια. Μου ‘πε αυτό και εγώ δεν το θυμόμουνα βέβαια, γιατί οτιδήποτε άσχημο καταλαβαίνεις εγώ delete κανονικά. Και μου το ‘πε στην πρώτη ανάγνωση που κάναμε όλοι μαζί “Ξέρετε η Ευαγγελία μου ‘πε αυτό”. Μου έπεσαν τα μούτρα», δήλωσε ακόμα.

«Καταρχάς με συγκίνησε το γεγονός ότι ένας άνθρωπος που δεν τον ήξερα, δεν είχαμε δουλέψει ποτέ μαζί, αποφάσισε σε ένα τόσο μεγάλο project», πρόσθεσε η Ευαγγελία Μουμούρη για τον Σωτήρη Τσαφούλια.

«Με είχε δει σε μια παράσταση με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε. Με συγκινεί πάρα πολύ αυτό και με συγκινεί και το γεγονός ότι κατάφερα μέσα από την τέχνη μου, μια στιγμή της τέχνης μου, να συγκινήσω τόσο πολύ κόσμο… που κινήθηκε μαζί μου. Μην ξεχνάμε το ότι η ιστορία της Όλγας είναι μία αληθινή ιστορία. Υπάρχει μια γυναίκα εκεί έξω, σ’ ένα νησί, που το ‘χει ζήσει αυτό», πρόσθεσε στην ερώτηση αν ρώτησε ποτέ τον Σωτήρη Τσαφούλια γιατί επέλεξε εκείνη.

«Η ιστορία είναι ότι ένα παιδάκι, ο Παναγιώτης Βασιλέλης, γύρω στο 2000, παθαίνει μιας μορφής καρκίνου και έπρεπε να πάει στην Αμερική και μαζεύτηκαν χρήματα από όλη την Ελλάδα για να μπορέσει αυτό το παιδί να πάει. Μαζεύτηκαν τα χρήματα, δεν μπόρεσαν ποτέ να εκταμιευθούν για κάποιον λόγο από την Εθνική Τράπεζα και το παιδάκι πέθανε. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια ακόμη τα… τα χρήματα δεν έχουν εκταμιευθεί.

Δε μίλησα με τη μητέρα του παιδιού. Δε θέλησα. Έχει μιλήσει ο Σωτήρης Τσαφούλιας. Ήθελα να γίνει πρώτα η δουλειά και μετά θα πάω στη Μυτιλήνη, το ‘χουμε πει με τον Σωτήρη. Θα πάω να τη συναντήσω», εξομολογήθηκε ακόμα.

«Δεν βάζω στην άκρη το ταλέντο μου και την τεχνική μου, δεν τη βάζω στην άκρη. Παρόλα αυτά, υπάρχει μια ολόκληρη δουλειά η οποία είναι πίσω και στηρίζει αυτό. Ήτανε μια στιγμή αλήθειας που μπόρεσε να περάσει στον φακό και να αγγίξει ανθρώπους. Αυτό είναι, σαν απάντηση στην ερώτησή σας, αυτό είναι που με συγκινεί», είπε για τη σκηνή που η ηρωίδα τρώει την πάστα και τρέχουν τα δάκρυα από τα μάτια της.

«Εντυπωσιάστηκα. Δεν σοκαρίστηκα, ούτε ενθουσιάστηκα. Περίμενα ότι αν είχε επιτυχία, θα ενθουσιαστώ. Δεν υπήρχε κανένας ενθουσιασμός», είπε ακόμα για τις αντιδράσεις του κόσμου για τη σειρά, προσθέτοντας: «Εντυπωσιάστηκα γιατί ήταν τόσο άμεση η ανταπόκριση του κόσμου, δεδομένου του γεγονότος ότι είναι και σ’ ένα συνδρομητικό κανάλι αυτή η σειρά. Κι έτσι είχα μια γαλήνη και μια αγαλλίαση ότι αυτό πέρασε στον κόσμο. Παρόλα αυτά σας λέω ότι συγκινούμαι ακόμη. Έλεγα θα περάσει. Δυο βδομάδες. Σε δυο βδομάδες θα ‘χει ξεχαστεί. Σε τρεις βδομάδες θα ‘χει ξεχαστεί. Και ακόμη περνάω στον δρόμο και περπατώ στον δρόμο και μου λένε», δήλωσε.

«Δε δημιουργώ δράματα στη ζωή μου. Ακόμη και τα δράματα, τα περνάω έτσι. Είμαι μοναχοπαίδι. Ο μπαμπάς είναι απ’ την Κέρκυρα και η μαμά από τη Μυτιλήνη. Στην Αθήνα μεγάλωσα», εξομολογήθηκε ακόμα η γνωστή ηθοποιός.

Παράλληλα, η Ευαγγελία Μουμούρη μίλησε για τον άντρα της ζωής της, τον σύντροφό της, Αλέξανδρο, με τον οποίο είναι μαζί περίπου 18 χρόνια.

Αρχικά για το σύμφωνο συμβίωσης που υπέγραψαν υπογράμμισε: «Είχαμε πει με τον σύντροφό μου να πάμε να κάνουμε ένα σύμφωνο συμβίωσης και μου είπε ο Αλέξανδρος ότι πάει στο ΚΕΠ να βγάλει μια βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης και περίμενα στο σπίτι. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι στα χαρτιά φαίνεται ακόμα παντρεμένος. Είχε έναν γάμο πριν από τον οποίο είχε χωρίσει. Φόρεσα το μαγιό για να πάω στο κολυμβητήριο. Αφού δεν θα παντρευτώ, λέω μη χάσω και το κολυμβητήριο, φόρεσα πάνω μου τη γούνα. Λίγο πριν βγω με την τσάντα για το κολυμβητήριο, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει “λάθος ήταν, πάμε”. Και πήγα και υπέγραψα, δεν έχω καμία φωτογραφία», αποκάλυψε η Ευαγγελία Μουμούρη.

«Δεν συμφωνούμε σε τίποτα στην πραγματικότητα. Όχι, σε κάποια πράγματα συμφωνούμε αλλά σε πάρα πολλά, στις μουσικές μας, στις αυτές, στους τρόπους όχι. Το κοιτάξαμε να δούμε πώς είμαστε συμβατοί και τελικά είμαστε συμβατοί ψυχικά. Η ψυχή μας είναι… είναι έτσι κάπου κοντά, κάπως κολλάει. Πάρα πολλά πράγματα ενώνουν τους ανθρώπους και τους κρατούν για πολλά χρόνια μαζί. Πολλές φορές ακόμα και η συνήθεια. Η συνήθεια είναι το μεγαλύτερο συναίσθημα θέλω να ξέρετε», εξομολογήθηκε η γνωστή ηθοποιός.

«Στη δική μου είναι πολύ δύσκολο να το πω τι μας κρατάει μαζί. Για τους άλλους μπορώ να το πω. Ένας κοινός στόχος μία… φωλιά που σε κάνει να βρίσκεις μια ασφάλεια. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν το ‘χω…», παραδέχτηκε ακόμα.

Μάλιστα, η Ευαγγελία Μουμούρη, που έχει βρει τον έρωτα στο πρόσωπο του συντρόφου της, τόνισε ότι περνούσε καλά και όσο ήταν μόνη της.

«Ένιωθα πολύ καλά μόνη μου εγώ. Θέλω να πω το ότι ήμουν πολύ ωραία μόνη μου. Δεν ήθελα κάτι άλλο. Ήμουν 30 – 35 χρονών και ενώ είχα κάνει σοβαρές σχέσεις, δεν μου έβγαινε ό,τι πήγαινε να πάει στο αυτό το σοβαρό. Νομίζω πιεζόμουν πάρα πολύ. Βεβαίως, αυτό έχει να κάνει ίσως και με την οικογένεια που έχει έρθει. Δεν έχουμε εκτεταμένη οικογένεια, οπότε δεν ονειρευόμουνα ποτέ, αλλά ήταν ψέμα. Γιατί συνήθως εμείς κάνουμε τις οικογένειες… οι ψυχολόγοι λένε ότι ακολουθούμε τις οικογένειες που έχουμε…

Αν ανακάλυπτα ότι ένας από τους λόγους που μένουμε μαζί με τον σύντροφό μου είναι η συνήθεια θα ήταν μία αφορμή για να ψάξουμε να βρούμε, γιατί αλλάζουν οι άνθρωποι που είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί, με τον Αλέξανδρο είμαστε 17 – 18 χρόνια. Δεν πάμε ακριβώς έτσι. Πάει ένας έτσι, άλλος πάει λίγο πιο ‘κει. Και νομίζω ότι δεν έχουμε μάθει σαν άνθρωποι να γνωρίζουμε τις σχέσεις, να ψάχνουμε να δούμε τι είναι σχέση. Τι είναι οικογένεια; Τι περιμένεις εσύ απ’ τον άλλον; Τι περιμένεις απ’ τον εαυτό σου;», εξομολογήθηκε.