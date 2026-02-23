Ευδοκία Ρουμελιώτη, Ιωάννα Τούνη, Άκης Πετρετζίκης και άλλα αγαπημένα πρόσωπα μας έδειξαν πώς γιόρτασαν την Καθαρά Δευτέρα

Η Καθαρά Δευτέρα αποτελεί την έναρξη της Σαρακοστής και το έθιμο επιβάλει λαγάνα, χαλβά και πέταγμα χαρταετού. Οι εγχώριοι celebrities θέλοντας να τιμήσουν τις παραδόσεις ξεχύθηκαν από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (23.02.2026) στις εξοχές και έκαναν ικανοποιητικές προσπάθειες! Ανάμεσά τους, η Ιωάννα Τούνη, ο Άκης Πετρετζίκης και η Ευδοκία Ρουμελιώτη.

Εκτός από την Ιωάννα Τούνη, τον Άκη Πετρετζίκη και την Ευδοκία Ρουμελιώτη και ο Ευτύχης Μπλέτσας με την Ηλέκτρα Αστέρη καθώς και η Ελένη Χατζίδου με τον Ετεοκλή Παύλου πέταξαν χαρταετό, όπως το ίδιο έκανε και η Σία Κοσιώνη με τον Κώστα Μπακογιάννη και τον γιο τους.

Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε σε κάποιο σημείο της Θεσσαλονίκης μαζί με τον γιο της Πάρη και τον φίλο της, Στεφ.

Ο Άκης Πετρετζίκης με την οικογένειά του και τους φίλους του έκανε μεγάλη προσπάθεια να πετάξει τον χαρταετό του, αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που περίμενε.

Τη δική της προσπάθεια έκανε με τον γιο της και η Ευδοκία Ρουμελιώτη να πετάξει χαρταετό.

«Εμείς πάντως το παλέψαμε!!!!Και του χρόνου με υγεία για όλους!», έγραψε στην ανάρτησή της η γνωστή ηθοποιός.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Evdokia Roumelioti (@evdokia.roumelioti)

«Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή», έγραψε στην ανάρτησή της η Ελένη Χατζίδου.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleni Hatzidou Pavlou (@eleni.hatzidou)

«Καλή Σαρακοστή σε όλους! Με υγεία και αγάπη! Να φτάνουμε ουρανούς όπως το δικό μας αεροπλάνο και η γοργόνα σήμερα! Και το κεφάλι ψηλά!», έγραψε στη δική της ανάρτηση η Ηλέκτρα Αστέρη και έκανε πικ νικ με τον Ευτύχη Μπλέτσα.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη E L E C T R A A S T E R I (@electra_asteri)

Και ο Γιώργος Πατούλης με την οικογένειά του τίμησαν το έθιμο και πέταξαν χαρταετό.

«Καλή Σαρακοστή! Σήμερα πετάξαμε τον αετό και γεμίσαμε τη μέρα με χαμόγελα. Εύχομαι υγεία, δύναμη και όμορφες στιγμές σε όλους», έγραψε ο Γιώργος Πατούλης στην ανάρτησή του.

A post shared by Giorgos Patoulis (@giorgos.patoulis)

Παράλληλα, ο Βασίλης Κικίλας και η Τζένη Μπαλατσινού βρέθηκαν στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.