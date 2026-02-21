Ευλαμπία Ρέβη: «Η αγκαλιά μου πιο γεμάτη από ποτέ» – Νέα φωτογραφία με τον νεογέννητο γιο της

Μία από τις πιο υπέροχες περιόδους της ζωής της βιώνει η Ευλαμπία Ρέβη. Η γνωστή δημοσιογράφος, η οποία εδώ και έναν μήνα είναι μητέρα, πλημμυρίζει από τρυφερότητα και ευτυχία.

Η δημοσιογράφος Ευλαμπία Ρέβη απολαμβάνει τη νέα καθημερινότητά της δίπλα στο νεογέννητο παιδί της, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Σωτήρη Σκουλούδη.

Το ζευγάρι ζει στιγμές απόλυτης ευτυχίας, προσαρμοζόμενο στους ρυθμούς της νέας οικογενειακής ζωής.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (21.02.2026), η Ευλαμπία Ρέβη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram ένα τρυφερό στιγμιότυπο, στο οποίο ποζάρει κρατώντας στην αγκαλιά της τον ενός μήνα γιο της.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Η αϋπνία δεν υπάρχει, οι μαύροι κύκλοι είναι οι πιο μαύροι όλων των εποχών, αλλά η αγκαλιά μου πιο γεμάτη από ποτέ… Μανούλες που θηλάζετε, πώς πάτε; Κουράγιο και την αγάπη μας».

Με λόγια γεμάτα ειλικρίνεια και τρυφερότητα, η γνωστή δημοσιογράφος περιέγραψε τις πρώτες εβδομάδες της μητρότητας, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στήριξης σε όλες τις νέες μητέρες.

Η Ευλαμπία Ρέβη παντρεύτηκε τον δημοσιογράφο, Σωτήρη Σκουλούδη στις 16 Ιουλίου 2022, σε μία όμορφη τελετή στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα στο Πόρτο Ράφτη.