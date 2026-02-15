Ευρυδίκη για Μπομπ Κατσιώνη: Αυτό που με κέρδισε από την πρώτη στιγμή είναι ότι μου έκανε υπόκλιση

Ευρυδίκη και Μπομπ Κατσιώνης παραχώρησαν συνέντευξη στην εκπομπή «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ», που προβλήθηκε το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου και μεταξύ άλλων μίλησαν για τον τρόπο που γνωρίστηκαν και έγιναν ζευγάρι το 2015. Τέσσερα χρόνια μετά παντρεύτηκαν και παραμένουν μαζί. Η «συνταγή» που ακολούθησε τότε ο μουσικός, αποδείχθηκε ιδανική για πετύχει τον σκοπό του.

Όπως ανέφερε η Ευρυδίκη, όλα ξεκίνησαν όταν διάβασε ένα μήνυμα που της είχε στείλει ο Μπομπ Κατσιώνης. Λίγες μέρες μετά οι δυο τους γνωρίστηκαν και βγήκαν το πρώτο τους ραντεβού. Η τραγουδίστρια δήλωσε δικαιωμένη για την επιλογή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είχα μπει στο στούντιο για να ακούσω ένα τραγούδι που είχε γράψει για εμένα. Προηγήθηκε ένα μήνυμα στο Facebook, 13 Αυγούστου διάβασα το μήνυμα, ήμασταν και οι δύο διακοπές. Απάντησα γιατί μου έκανε έκπληξη, είχα απορία ένας άνθρωπος σαν τον Μπομπ τι να σκέφτεται για μένα, τι να έχει γράψει για μένα, ένας άνθρωπος που βρίσκεται στη metal σκηνή. Τον έψαξα λίγο περισσότερο απάντησα. 30 Αυγούστου και γνωριστήκαμε. Άνοιξε την πόρτα και αυτό που με κέρδισε από την πρώτη στιγμή είναι ότι έκανε υπόκλιση» αποκάλυψε η Ευρυδίκη.

«Ήταν το πιο σημαντικό “διαβάστηκε” της ζωής μου. Το μήνυμα αυτό που έστειλα διδάσκεται στα Πανεπιστήμια. Το Chat GPT δεν θα έβγαζε τέτοιο μήνυμα. Δεν ήταν απαραίτητα πέσιμο, ήθελα απλά να τη γνωρίσω. Της είπα ότι έχω κάνει τόσα πράγματα στη ζωή μου και ότι θα πεθάνω και δεν θα έχω γνωρίσει την αγαπημένη μου τραγουδίστρια – γυναίκα. Δεν την εκβίασα αλλά είχα στρατηγική, είχα δει ότι ήταν διακοπές και ήταν χαλαρή. Οπότε όλα τα πράγματα πέτυχαν σωστά» είπε με τη σειρά του ο Μπομπ Κατσιώνης.

«Την περίμενα σχεδόν σε όλη μου τη ζωή» είχε πει ο Μπομπ Κατσιώνης για την Ευρυδίκη, πριν από λίγους μήνες, με αφορμή την 6η επέτειο του γάμου τους.