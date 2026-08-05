Lifestyle

Βαλεντίνη Παπαδάκη για Κώστα Σόμμερ: «Ανησυχώ μήπως ξεχνάει πόσο πολύ τον χρειαζόμαστε»

Η Βαλεντίνη Παπαδάκη δημοσίευσε κοινές φωτογραφίες με τον Κώστα Σόμμερ και του αφιέρωσε ένα συγκινητικό μήνυμα αγάπης και ευγνωμοσύνης
Βαλεντίνη Παπαδάκη και Κώστας Σόμμερ
Βαλεντίνη Παπαδάκη και Κώστας Σόμμερ / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Βαλεντίνη Παπαδάκη επέλεξε να εκφράσει δημόσια την αγάπη της για τον σύζυγό της, Κώστα Σόμμερ, μέσα από μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ίδια μοιράστηκε κοινές τους φωτογραφίες, συνοδεύοντάς τες με λόγια γεμάτα τρυφερότητα και εκτίμηση.

Στο μήνυμά της, η Βαλεντίνη Παπαδάκη απευθύνεται στον Κώστα Σόμμερ, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Ανησυχώ μήπως ξεχνάει πόσο πολύ τον χρειαζόμαστε. Πόσο σημαντικός είναι για εμάς. Πόσο τον αγαπάμε. Πόσο περήφανη είμαι γι’ αυτόν», εκφράζοντας δημόσια την ευγνωμοσύνη της για τον άνθρωπο με τον οποίο έχει δημιουργήσει την οικογένειά της.

Η σχέση του ζευγαριού ξεκίνησε το 2020 και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εξελίχθηκε σε μια δυνατή οικογενειακή ιστορία. Τον Αύγουστο του 2021, λίγο πριν από τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού, ενώθηκαν με πολιτικό γάμο στον Άλιμο.

Σήμερα, ο Κώστας Σόμμερ και η Βαλεντίνη Παπαδάκη έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Ιάσονα και τη Σιμόνη, με την οικογένεια να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά τους.

Παρά τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, οι δυο τους δεν κρύβουν ότι η καθημερινότητά τους περιστρέφεται γύρω από τα παιδιά, ενώ συχνά μοιράζονται στιγμές από την κοινή τους ζωή, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχει για τους ίδιους η οικογένεια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
155
134
130
63
57
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Κατερίνα Παπουτσάκη: «Πέρασα πολύ δύσκολα, αλλά τώρα βρίσκομαι σε μια πολύ δημιουργική και φωτεινή φάση»
Η ηθοποιός μιλά για τις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπισε, την αλλαγή στην κοσμοθεωρία της και ξεκαθαρίζει ότι η σημερινή της ευτυχία «δεν εκπορεύεται από αλλού»
Κατερίνα Παπουτσάκη
Newsit logo
Newsit logo