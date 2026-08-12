Φαίη Σκορδά: Η στιγμή που χαλαρώνει σε τζακούζι στη Νάξο

Συνεχίζεται το καλοκαίρι για τη Φαίη Σκορδά, η οποία εδώ και μερικές εβδομάδες απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας, μακριά από το άγχος της πόλης και τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας. Η γνωστή παρουσιάστρια μετά την επίσκεψή της στην Κύπρο, μαζί με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη και τους δύο γιους της, παραθερίζει στη Νάξο.

Η Φαίη Σκορδά την Τετάρτη (12.08.2026) μοιράστηκε αρκετές φωτογραφίες από την εξόρμησής της στο όμορφο νησί των Κυκλάδων. Μάλιστα, από τις πόζες της ξεχώρισε μία στην οποία η όμορφη παρουσιάστρια χαλαρώνει μέσα σε ένα τζακούζι, το οποίο είναι τοποθετημένο σε εξωτερικό χώρο.

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Ανάμεσα στις φωτογραφίες που μοιράστηκε ήταν ανέμελες στιγμές με μαγιό, βόλτες με τον σκύλο της και επίσκεψη σε παραδοσιακά μαγιαζιά του νησιού.

«Σ’ αγαπώ να στο φωΝάξο;», έγραψε η Φαίη Σκορδά στη λεζάντα της ανάρτησής της, κάνοντας λογοπαίγνιο με το υπέροχο νησί.

Η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης κάνουν σχέδια γάμου, ενώ σύμφωνα με τη Real Life αυτό το διάστημα ετοιμάζουν και το νέο τους σπίτι, στο Παλαιό Ψυχικό, το οποίο επιμελείται ο μέλλοντας σύζυγος της παρουσιάστριας, ως αρχιτέκτονας που είναι.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει στο newsit.gr ο Γρηγόρης Μελάς, η Φαίη Σκορδά τη νέα σεζόν θα βρίσκεται στον ΑΝΤ1. Το νέο συμβόλαιο της παρουσιάστριας με τον όμιλο του Αμαρουσίου δεν ορίζει το ακριβές πεδίο συνεργασίας, αλλά σε αυτό συμπεριλαμβάνεται είτε παρουσίαση ζωντανής εκπομπής το Σαββατοκύριακο – χωρίς να ορίζεται η ώρα μετάδοσης της – είτε κάποια εκπομπή μέσα στην εβδομάδα.