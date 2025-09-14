Φαίη Σκορδά: «Πρωταρχικές μου αξίες είναι η ευγένεια και η στήριξη των πιο αδύναμων ανθρώπων»

«Νιώθω ειλικρινά πως ένα μεγάλο κομμάτι της αγάπης που δέχομαι από τους ανθρώπους έχει να κάνει με το ότι δεν τους πρόδωσα ποτέ σε θέματα κοινωνικού χαρακτήρα», είπε η Φαίη Σκορδά.

Για τις απαιτήσεις της καθημερινής τηλεοπτικής παρουσίας και τις διαφορές που παρατηρεί πάνω της με την πάροδο του χρόνου μίλησε, μεταξύ άλλων, η Φαίη Σκορδά στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο ένθετο «Πρόσωπα» των Νέων.

Η παρουσιάστρια μιας πρωινής εκπομπής θεωρείται πολλές φορές ένα χαμογελαστό, άψογα ντυμένο πρόσωπο που πρέπει να είναι πάντα ευχάριστο. Πόσο σας πιέζει εσάς αυτό το στερεότυπο;

Η παρουσιάστρια μιας ζωντανής εκπομπής θεωρώ ότι οφείλει, καταρχήν, να σέβεται τον τηλεθεατή και την τηλεθεάτρια. Όσο περνούν τα χρόνια, σίγουρα απομακρύνομαι από τη «στολή» της παρουσιάστριας. Επιθυμώ, πλέον, η τηλεοπτική μου εικόνα να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην εικόνα που έχω στη ζωή μου, στη ρουτίνα και την καθημερινότητα μου, να μην απέχει πολύ από τη Φαίη στο σπίτι με την οικογένεια της ή στο σχολείο και στις δραστηριότητες με τα παιδιά.

Οφείλω, ωστόσο, να παραδεχτώ πως έπειτα από τόσα χρόνια, παρόλο που συνειδητά επιλέγω να μην απασχολώ τους τηλεθεατές με προσωπικά μου θέματα ή προβλήματα, εκείνοι πάντα νιώθουν και αντιλαμβάνονται εάν το χαμόγελο μου είναι αληθινό ή αν πρόκειται για μια δύσκολη μέρα στη ζωή μου.

Από τα πρώτα σας βήματα στην τηλεόραση έως σήμερα είναι σαν να βλέπουμε διαφορετικά “κεφάλαια” της ιστορίας της Φαίης. Είναι εύκολο ή δύσκολο τελικά να αλλάζεις μπροστά στον φακό;

Μπορεί να ωριμάζουμε, να εξελισσόμαστε, να παίρνουμε μαθήματα και να τα αξιοποιούμε, να βάζουμε τα όρια μας, να στηρίζουμε τις επιλογές μας και να μη μένουμε αμέτοχοι στις προκλήσεις της ζωής αλλά η ουσία και ο πυρήνας μας δεν αλλάζουν. Παρόλο που τα κεφάλαια της ζωής μας είναι διαφορετικά, έμαθα να στηρίζω και να υποστηρίζω την ουσία μου όλα αυτά τα χρόνια, να έχω συνέπεια στις πράξεις και τη συμπεριφορά μου.

Πρωταρχικές μου αξίες υπήρξαν ανέκαθεν η ευγένεια προς πάσα κατεύθυνση και η στήριξη των πιο αδύναμων ανθρώπων. Νιώθω ειλικρινά πως ένα μεγάλο κομμάτι της αγάπης που δέχομαι από τους ανθρώπους έχει να κάνει με τη συνέπεια και με το ότι δεν τους πρόδωσα ποτέ σε θέματα κοινωνικού χαρακτήρα.