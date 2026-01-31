Lifestyle

Φαίη Σκορδά: Το ταξίδι της στο Κιλκίς και τα στιγμιότυπα από την εξοχή

Η παρουσιάστρια περνάει κάποιες μέρες στο πατρικό της
Φαίη Σκορδά
Φαίη Σκορδά / NDPPHOTO / NDP PHOTO

Ένα ταξίδι στο Κιλκίς επέλεξε να κάνει η Φαίη Σκορδά το Σαββατοκύριακο για να ξεφύγει από την ρουτίνα της καθημερινότητας και να επισκεφτεί το πατρικό της σπίτι.

Η παρουσιάστρια του «Buongiorno», Φαίη Σκορδά, ανέβασε φωτογραφίες και βίντεο από τη θέα που απολαμβάνει από το μπαλκόνι της στο Κιλκίς, αλλά και τις χαλαρές στιγμές μπροστά στο τζάκι.

Η Φαίη Σκορδά, σύμφωνα με πληροφορίες, επέστρεψε στην πατρίδα της για το μνημόσυνο του πατέρα της, δύο χρόνια μετά τον θάνατό του.

Τα ξημερώματα της 29ης Ιανουαρίου 2024 ο πατέρας της Φαίης Σκορδά έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών. «Μπαμπάκα μου σ αγαπώ», είχε γράψει η παρουσιάστρια στην ανάρτηση μέσα από την οποία αποχαιρετούσε τον πατέρα της.

