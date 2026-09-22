Ο Γιώργος Σαμπάνης δάκρυσε για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Θα μου λείψει η φωνή, η παρουσία και η φιλία του

Συγκινημένος ο Γιώργος Σαμπάνης κατά τη διάρκεια δηλώσεων που παραχώρησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» του Mega. Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξε φίλος και συνεργάτης του επί σειρά ετών. Ένας καλλιτέχνης αναντικατάστατος, όπως είπε ο συνθέτης του τραγουδιού «Ώρες Μικρές». Ένας σπάνιος άνθρωπος, που είχε την τύχη να γνωρίζει και να ζήσει από κοντά.

Με δάκρυα στα μάτια, ο Γιώργος Σαμπάνης ανέφερε: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένας κανονικός αρτίστας. Ο οποίος έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορεί να φτιάξουν έναν πλανήτη μόνο δικό του. Είχε μια σπάνια χροιά που δεν θύμιζε κανέναν άλλον. Ποτέ δεν τραγουδούσε τραγούδια που δεν ήθελε. Τώρα θα καταλάβουν το πόσο σημαντικός ήταν ρεπερτοριακά. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν η πιο αυθεντική έκφραση της λαϊκής μουσικής στη χώρα».

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«Θα μου λείψει η φωνή του και η παρουσία του, η φιλία του. Μου αφήνει ένα καλλιτεχνικό κενό μέσα μου. Ακόμα κι αν σκεφτώ την προσωπικότητά του και γράψω κάτι, αναρωτιέμαι ποιός θα μπορέσει να το τραγουδήσει… Ο Γιώργος έφυγε νωρίς για τους ανθρώπους, πίστευε πολύ και έκανε προσπάθεια με τον εαυτό του», πρόσθεσε ο Γιώργος Σαμπάνης.

Ο Γιώργος Σαμπάνης έχει γράψει τη μουσική σε τραγούδια που ερμήνευσε μοναδικά ο Γιώργος Μαζωνάκης, σημαδεύοντας τη δισκογραφία του. Οι δυο τους είχαν μοιραστεί πολλές φορές τη σκηνή και είχαν ερμηνεύσει τραγούδια (όπως το «Τέρμα») σε ξεχωριστές, αυθόρμητες μουσικές στιγμές.

Μετά τον ξαφνικό και αδόκητο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στις 9 Σεπτεμβρίου 2026 σε ηλικία 54 ετών, ο Γιώργος Σαμπάνης λύγισε και ξέσπασε σε κλάματα κατά τη διάρκεια του τελευταίου αποχαιρετισμού, συγκινώντας το πανελλήνιο. Μετά την απώλεια του καλλιτέχνη, το τραγούδι «Ώρες Μικρές» σε μουσική Σαμπάνη επανήλθε δυναμικά στην κορυφή των ραδιοφωνικών και ψηφιακών προτιμήσεων του κοινού.