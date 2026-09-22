Βασίλης Μπισμπίκης για Γιώργο Μαζωνάκη: Ακόμα δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω, ελπίζω να μάθουμε τι συνέβη και να αναπαυθεί η ψυχή του

Σοκαρισμένος από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη δηλώνει ο Βασίλης Μπισμπίκης, τονίζοντας ότι ακόμα δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι ο φίλος του δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» στο Mega το πρωί της Τρίτης (22.9.26) και σε σχετική ερώτηση για τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη, o Βασίλης Μπισμπίκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα. Επειδή είναι ένας άνθρωπος που τον ξέρω από 16 χρόνων και έχω μεγαλώσει μαζί του και ήταν φίλος μου, ακόμα δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω».

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«Ελπίζω μόνο να δικαιωθεί, με την έννοια να δούμε τι πραγματικά συνέβη στην ιστορία του Γιώργου και να αναπαυθεί η ψυχή του», τόνισε.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την προσωπική του ζωή αλλά και για την τηλεοπτική σειρά του Mega «Μαύρα Πουκάμισα», στην οποία πρωταγωνιστεί φέτος.

«Είμαι σε μία φάση που κάνω ένα πνευματικό ταξίδι καλό, προσέχω τον εαυτό μου πολύ, θέλω να ζήσω, αγαπάω τη ζωή πάρα πολύ, νιώθω ότι δεν θα προλάβω κιόλας να κάνω όλα αυτά τα πράγματα που θέλω και εννοείται ότι μέσα σε αυτό το κομμάτι της ζωής είναι η Δέσποινα, είναι ο γιος μου, είναι οι φίλοι μου, οι άνθρωποι που αγαπάω».

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«Ήταν χαρά μεγάλη για μένα να συμμετέχω σε αυτήν τη σειρά», ανέφερε ο Βασίλης Μπισμπίκης για τη νέα παραγωγή του Mega.

Μιλώντας για τον ρόλο του είπε:

«Ο Μανούσος είναι ένας σύγχρονος “Ζορμπάς”. Είναι ένας δοτικός τύπος που ξέρει να ζει, αξιακά τη φιλία την έχει πολύ ψηλά, είναι για τους άλλους, αλλά έχει και ένα πρόβλημα. Είναι ζηλιάρης. Βγαίνει εκτός ορίων. Μπορεί να γίνει βίαιος, γίνεται κακός όταν ζηλεύει. Δεν μπορεί να ξεπεράσει την προδοσία ο Μανούσος», επισήμανε.

Εκτός από την τηλεόραση ο Βασίλης Μπισμπίκης πρωταγωνιστεί στις θεατρικές παραστάσεις «Σωσμένος» και «Άνθρωποι και Ποντίκια».

«Είναι το καταφύγιό μου το θέατρο», σχολίασε.