Φίλιππος Μιχόπουλος και Κωνσταντίνα Ευριπίδου κέντρισαν τα βλέμματα σε παραλία της Μυκόνου

Φίλιππος Μιχόπουλος και Κωνσταντίνα Ευρυπίδου παραμένουν μαζί και δείχνουν ερωτευμένοι. Η Μύκονος ήταν ένα από τα νησιά που επισκέφθηκαν κατά τις καλοκαιρινές διακοπές τους, χωρίς να περάσουν απαρατήρητοι.

Ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου επισκέφθηκαν πολλά ελληνικά νησιά με τελευταία στάση την Μύκονο όπου παρέμειναν για μία εβδομάδα. Ευδιάθετοι έδειχναν να αδιαφορούν για τα βλέμματα και τις κάμερες που εστίαζαν πάνω τους.

Ο φακός Mykonos Live TV τους εντόπισε σε χαλαρές στιγμές στην παραλία του Άγιου Ιωάννη μαζί με τα παιδιά τους που απέκτησαν από προηγούμενους γάμους. Η σχέση του γνωστού επιχειρηματία και της Κύπριας παρουσιάστριας έγινε γνωστή τον περασμένο Νοέμβριο, όταν εθεάθησαν μαζί σε κοινωνική εκδήλωση.

Παρότι στην αρχή προσπαθούσαν να κρατήσουν την σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πλέον είναι πιο ελεύθεροι και η όμορφη Κωνσταντίνα δημοσιεύει συχνά στα social media κοινές τους φωτογραφίες με το ζευγάρι να δείχνει πιο ερωτευμένο και ευτυχισμένο από ποτέ.

Ο Φίλιππος Μιχόπουλος έχει αποκτήσει τον γιο του Μάξιμο και την κόρη του Σιέννα με την Αθηνά Οικονομάκου, ενώ και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου έχει δύο παιδιά από τον γάμο της με τον πρώην σύντροφό της, ποδοσφαιριστή Νεκτάριο Αλεξάνδρου.

«Ήταν απόλυτα συνειδητοποιημένο, ήταν μια κοινή απόφαση. Υπάρχει πάρα πολλή αγάπη, μία οικογένεια πολύ δεμένοι και μία πολύ ωραία σχέση με τον πρώην σύζυγό μου. Τον εκτιμώ πολύ και είναι υπέροχος πατέρας» είχε πει η Αθηνά Οικονομάκου, για τη νέα σχέση του πρώην συζύγου της.

Στο πρόσφατο παρελθόν, η Αθηνά Οικονομάκου φέρεται να ενοχλήθηκε από το γεγονός ότι η νέα σύντροφος του πρώην συζύγου της, Φίλιππου Μιχόπουλου, την αποκάλεσε «Αθηνά» και όχι «κυρία Οικονομάκου».