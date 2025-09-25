Φινέας Ο’ Κόνελ: Η ρομαντική πρόταση γάμου στην επί χρόνια σύντροφό του Κλόντια Σουλέφσκι

Ο Φινέας Ο’ Κόνελ και η αγαπημένη του, Κλόντια Σουλέφσκι αρραβωνιάστηκαν έπειτα από επτά χρόνια σχέσης. Μέσω κοινής ανάρτησης στους λογαριασμούς τους στο Instagram, έκαναν γνωστό ότι η πρόταση γάμου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου.

«Για πάντα 22.09» έγραψαν στη λεζάντα της ανάρτησης και τη συνόδευσαν με στιγμιότυπα από την ρομαντική πρόταση γάμου, καθώς και με ένα κλιπ που δείχνει να βρίσκονται μέσα σε ένα ελικόπτερο. Η Σουλέφσκι μοιράστηκε επίσης φωτογραφίες με το εντυπωσιακό της μονόπετρο με διαμάντι κοπής «cushion-cut».

Ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης και αδελφός της Μπίλι ‘Αιλις γνώρισε την Αμερικανίδα ηθοποιό και youtube μέσω εφαρμογής γνωριμιών το 2018. Το ζευγάρι είναι συχνά μαζί στο κόκκινο χαλί, με τις εμφανίσεις τους να ξεχωρίζουν όπως στα βραβεία Grammy και στην πρεμιέρα της ταινίας «Barbie».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη CLAUDIA SULEWSKI (@claudiasulewski)

Η Σουλέφσκι έδωσε το παρών στο ροζ χαλί της ταινίας για να στηρίξει τόσο τον σύντροφό της όσο και την αδελφή του — με την οποία έχει στενή σχέση — καθώς τα αδέλφια συνεργάστηκαν για το βραβευμένο με Grammy τραγούδι «What Was I Made For?» σύμφωνα με το People.