Fipster: Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, παλεύω να αποδεχτώ το σώμα μου, έχασα κοντά στα 20 κιλά

Ο Fipster σε μια εξομολόγηση για τον έλεγχο του βάρους του και τη μάχη για την αποδοχή του σώματός του. Ο YouTuber και Influencer αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για τις προσπάθειες που έκανε και για τον στόχο που κατάφερε να πετύχει.

Με μια μακροσκελή ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram και τρεις φωτογραφίες που αποτυπώνουν τη μεγάλη αλλαγή στο σώμα του, ο Fipster μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη σχέση που είχε επί χρόνια με το φαγητό, τις ακραίες δίαιτες που δοκίμασε και τη διαδρομή που τον οδήγησε να χάσει σχεδόν 20 κιλά.

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Συγκεκριμένα ο Fipster έγραψε στην ανάρτησή του: «Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, παλεύω να αποδεχτώ το σώμα μου. Εχω κάνει τα πάντααααααα. Ακραίες δίαιτες, αποτυχημένες γυμναστικές, διατροφές, αθλήματα όλα όλα. Το σώμα μου κατά καιρούς άλλαζε, αλλά τίποτα δεν είχε διάρκεια. Μετά από λίγους μήνες επέστρεφα στις παλιές μου συνήθειες και πολλές φορές ακόμα πιο βίαια και ακραία.

Έχω υπάρξει emotional eater, που σημαίνει ότι “έτρωγα” τα συναισθήματά μου. Όταν είχα πολύ άγχος, πολύ stress, πολύ θλίψη, πολύ κούραση έτρωγα υπερβολικές ποσότητες γιατί έτσι πίστευα ότι θα νιώσω καλύτερα. Ένιωθα καλύτερα μόνο στιγμιαία. Καλαααα σε χωρισμούς, κέρατα και τέτοια άστο… έτρωγα τα τραπέζια στο σπίτι.

Εχω περίεργη σχέση με το φαγητό, όπως αρκετός κόσμος. Πολλές φορές έτρωγα ακραίες ποσότητες είτε για επιβράβευση είτε για να με “τιμωρήσω” αν ένιωθα ότι κάπου δεν τα έχω πάει καλά. Τρελό ε; Τι παιχνίδια παίζει το μυαλό μας. Καλά για την γυμναστική δε θα το συζητήσω καν. Ξεκινούσα γυμναστήριο, πήγαινα 1 μήνα και μετά ποτέ ξανά με τη δικαιολογία “δεν έχω χρόνο”.

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Τον Σεπτέμβρη του 2025 αποφάσισα να ξανά γραφτώ (για χιλιοστή φορά) γυμναστήριο. Η αλήθεια είναι ότι βοήθησε το ότι πήγαιναν και οι φίλοι μου εκεί οπότε κάπως με παρακινούσαν όταν βαριόμουν, όταν δεν είχα χρόνο ή όρεξη, και έτσι πήγαινα και εγώ. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα μου άρεσε που πήγαινα γιατί έβλεπα σιγά σιγά ΠΟΛΥ σιγά αλλαγές στο σώμα μου. Ένιωθα καλά με τον εαυτό μου, ένιωθα ότι με φροντίζω, είχα περισσότερη ενέργεια μέσα στη μέρα, κοιμόμουν καλύτερα το βράδυ και ένιωθα ότι επιτέλους κάνω κάτι για εμένα. Δεν έκανα κάποια τρελή διατροφή φέτος, αλλά σίγουρα πρόσεξα περισσότερο τι έτρωγα. Και όλα αυτά κάτω από την σκέψη ότι τώρα με φροντίζω.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Filippos Ioannou (@fipsterr)

Έχασα κοντά στα 20 κιλά, νιώθω αρκετά καλά με το σώμα μου και θέλω να συνεχίσω να με φροντίζω χωρίς να έχω κάποιον στόχο να αλλάξω κάτι στην εμφάνιση μου. Για εμένα το κάνω. Το ξέρω είναι πολύ δύσκολο, πολύ επίπονο να αλλάξεις τις συνήθειές σου. Θέλει ξανά και ξανά να υπενθυμίζεις στον εαυτό σου γιατί το κάνεις. Για εσένα το κάνεις – για κανέναν άλλον.

Θα μπορούσα να μιλάω για ώρες, έχω τόσες σκέψεις πάνω σε αυτό. Τελοσπάντων, όσο μπορείτε, όπου μπορείτε, να σας φροντίζετε» έγραψε καταληκτικά ο Fipster.