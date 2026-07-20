Η Μαριέττα Χρουσαλά συνεχίζει τις διακοπές της – Οι υποβρύχιες βουτιές στην καταγάλανη θάλασσα

H Mαριέττα Χρουσαλά απολαμβάνει στο έπακρο το καλοκαίρι της και κατά διαστήματα μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από τις διακοπές της.

Μπορεί το όμορφο top model και παρουσιάστρια να έχει διαγράψει μία σημαντική πορεία στην τηλεόραση τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο εδώ και καιρό απέχει συνειδητά, καθώς έχει αφοσιωθεί στην οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τον Λέοντα Πατίτσα. Η Μαριέττα Χρουσαλά τη Δευτέρα (20.07.2026) μοιράστηκε νέα στιγμιότυπα από τις διακοπές της.

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Όπως φαίνεται από τα βίντεο που ανέβασε στο Instagram, βρέθηκε σε κάποιο ειδυλλιακό μέρος με καταγάλανα νερά και έκανε βουτιές και μακροβούτια, φορώντας μάσκα και αναπνευστήρα, καθώς και ένα μπικίνι σε λευκές και μπλε αποχρώσεις.

«Fun summer days», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαριέττα Χρουσαλά.

View this post on Instagram A post shared by Marietta Chrousala (@mariettachrousala)

Σε κάποιες άλλες φωτογραφίες που ανέβασε η Μαριέττα Χρουσαλά στην ίδια ανάρτηση ποζάρει στη στεριά – αυτή τη φορά – φορώντας ένα κόκκινο μαγιό.