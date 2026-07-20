Σακίρα: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ, το φόρεμα με 200.000 Swarovski και τα Ghetto Kids που χόρεψαν μαζί της

Με 200.000 κρύσταλλα Swarovski και μία εντυπωσιακή δημιουργία ειδικά σχεδιασμένη για εκείνη, η Σακίρα έδωσε το δικό της στίγμα στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ.

Η διάσημη τραγουδίστρια Σακίρα ανέβηκε την Κυριακή (19.07.2026) στη σκηνή του New York New Jersey Stadium στον τελικό του Μουντιάλ με μια ιδιαίτερη δημιουργία του οίκου Roberto Cavalli, σχεδιασμένη από τον καλλιτεχνικό διευθυντή Fausto Puglisi.

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Το σύνολο περιλάμβανε περισσότερα από 200.000 κρύσταλλα Swarovski, ενώ η κατασκευή του απαιτούσε περίπου 120 ώρες χειροποίητης εργασίας και πάνω από δύο εβδομάδες για να ολοκληρωθεί.

Η εμφάνιση αποτελούνταν από ένα κρυστάλλινο bodysuit και μια εντυπωσιακή φούστα με κρόσσια σε αποχρώσεις του κίτρινου και του ροζ. Το σχέδιο βασίστηκε στο ειδικά δημιουργημένο μοτίβο «Ray of Sunset», το οποίο αποτελεί αναφορά στο εμβληματικό «Ray of Gold» του οίκου Roberto Cavalli.

Στο πλευρό της Σακίρα βρέθηκαν και οι 34 χορευτές της, οι οποίοι εμφανίστηκαν και εκείνοι με δημιουργίες Roberto Cavalli εμπνευσμένες από το δικό της σύνολο. Τα κοστούμια τους κινήθηκαν στις ίδιες αποχρώσεις του ηλιοβασιλέματος.

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Η Σακίρα ανέβηκε στη σκηνή του New York New Jersey Stadium στο Ίστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ και μαζί με τον Burna Boy παρουσίασε το τραγούδι «Dai Dai», το επίσημο κομμάτι του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Το ιστορικό σόου ημιχρόνου του τελικού περιλάμβανε επίσης εμφανίσεις από τη Μαντόνα, τους BTS και τον Τζάστιν Μπίμπερ, σε μια 11λεπτη μουσική παραγωγή που επιμελήθηκε ο Κρις Μάρτιν των Coldplay.



Η Σακίρα είχε εμφανιστεί και στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ στην Πόλη του Μεξικού. Για εκείνη την εμφάνιση είχε επιλέξει δημιουργίες του οίκου Off-White, με κυρίαρχο στοιχείο ένα κίτρινο bodysuit με ανοίγματα, το οποίο συνδύασε με λευκό και λιλά σορτς και sneakers στην ίδια χρωματική παλέτα.

Ποια ήταν τα παιδάκια που χόρεψαν με τη Σακίρα – Η συγκλονιστική ιστορία τους

Από τους δρόμους της Καμπάλα μέχρι τη μεγαλύτερη σκηνή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, οι Ghetto Kids απέδειξαν ότι τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.



Την ώρα που εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο παρακολουθούσαν τη Σακίρα να δίνει να τραγουδάει και να χορεύει, όπως μόνο εκείνη ξέρει, στη διάρκεια του ημιχρόνου στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τα βλέμματα έκλεψαν μερικά μικρά παιδιά που χόρευαν δίπλα της με αστείρευτη ενέργεια και χαμόγελα.

Τα Ghetto Kids από την Ουγκάντα δεν βρέθηκαν τυχαία στη σκηνή του μεγαλύτερου αθλητικού γεγονότος του πλανήτη. Η παρουσία τους ήταν η κορύφωση μιας ιστορίας που ξεκίνησε μέσα στις παραγκουπόλεις της Καμπάλα και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αισιόδοξα παραδείγματα του πώς η τέχνη μπορεί να αλλάξει μια ζωή.



Η ομάδα δημιουργήθηκε πριν από αρκετά χρόνια από τον χορογράφο Dauda Kavuma, γνωστό ως Teacher Dauda, ο οποίος αποφάσισε να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία σε παιδιά που μεγάλωναν χωρίς οικογένεια, χωρίς σταθερό σπίτι ή ακόμη και χωρίς εξασφαλισμένο φαγητό.

Τα ίδια τα παιδιά τον αποκαλούν «Papa», καθώς δεν είναι μόνο προπονητής χορού αλλά ο άνθρωπος που τα μεγαλώνει καθημερινά, φροντίζει για την εκπαίδευσή τους και προσπαθεί να εξασφαλίσει χρηματοδότηση ώστε να δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο κέντρο φιλοξενίας για παιδιά που ζουν στον δρόμο.



Μέσα από τον οργανισμό Triplets Ghetto Kids, τα παιδιά απέκτησαν στέγη, εκπαίδευση και, κυρίως, έναν λόγο να ονειρεύονται. Ο χορός έγινε για εκείνα κάτι πολύ περισσότερο από διασκέδαση. Έγινε διέξοδος, αυτοπεποίθηση και εισιτήριο για μια διαφορετική ζωή.

Η μεγάλη ανατροπή ήρθε όταν ένα βίντεο με τη χορογραφία τους στο τραγούδι Sitya Loss του Eddy Kenzo έγινε viral. Μέσα σε λίγες ημέρες εκατομμύρια άνθρωποι είχαν γνωρίσει τα παιδιά από τις παραγκουπόλεις της Ουγκάντας.

Από εκείνη τη στιγμή άρχισαν να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, να εμφανίζονται σε τηλεοπτικές εκπομπές και διεθνείς διοργανώσεις.