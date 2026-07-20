Η Johanna κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι με τίτλο «Για λέγε» και ένα εντυπωσιακό video clip

Μετά τo τραγούδι «Να μη σε δω ξανά», που κατέκτησε τις ψηφιακές πλατφόρμες και τα social media, η τραγουδίστρια Johanna παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο single της, που έχει τίτλο «Για λέγε».

Πρόκειται για ένα τραγούδι που έχει όλα τα στοιχεία για να αποτελέσει το απόλυτο soundtrack του φετινού καλοκαιριού, καθώς είναι ένα εκρηκτικό dance – ethnic τσιφτετέλι, που ερμηνεύει η τραγουδίστρια και συνδυάζει τον σύγχρονο ήχο με έντονο ελληνικό χαρακτήρα.

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Τη μουσική υπογράφουν οι Ahmed Tarek Yehia και Hazem X, τους στίχους ο Ηλίας Φιλίππου, ενώ την παραγωγή επιμελήθηκε ο Κωνσταντίνος Παντζής.

Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό music video, τη σκηνοθεσία του οποίου υπογράφει ο Τάσος Ξιαρχό. Με μια ιδιαίτερα πρωτοποριακή αισθητική, σύγχρονη εικόνα και ένα έξυπνο concept που αναδεικνύει τη δυναμική του τραγουδιού, το video clip έρχεται να συμπληρώσει ιδανικά την ξεχωριστή ταυτότητα του «Για λέγε», προσφέροντας μια άκρως κινηματογραφική εμπειρία.

Η Johanna σημειώνει εντυπωσιακή στις ψηφιακές πλατφόρμες, ενώ η παρουσία της στα social media επιβεβαιώνει τη διαρκώς αυξανόμενη απήχησή της στο κοινό.

Αυτή την περίοδο εμφανίζεται με μεγάλη επιτυχία στο πλευρό της Λένας Ζευγαρά στο Club Vogue.