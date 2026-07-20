H Mιμή Ντενίση κάνει διακοπές με την κόρη της στον Θεολόγο και δείχνει στo Instagram το «ησυχαστήριό» της

Στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης απολαμβάνει τα τελευταία εικοσιτετράωρα η Μιμή Ντενίση και η κόρη της, Μαριτίνα, καθώς παραθερίζουν στο εξοχικό τους σπίτι στον Θεολόγο.

Την αποκάλυψη έκανε η ίδια η καταξιωμένη καλλιτέχνιδα, δημοσιεύοντας κάποιες φωτογραφίες και βίντεο από τις διακοπές τους. Η Μιμή Ντενίση εδώ και πολλά χρόνια τα καλοκαίρια της τα περνάει στο «ησυχαστήριό» της, όπου στο παρελθόν παραθέριζε μαζί με τη μητέρα της.

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Την Κυριακή (19.07.2026) η διάσημη ηθοποιός, συγγραφέας και σκηνοθέτιδα δημοσίευσε ένα βίντεο, αποκαλύπτοντας το πώς είναι ο δικός της «επίγειος παράδεισος» στους followers της στο Instagram.

Επίσης, η Μιμή Ντενίση μοιράστηκε και μία φωτογραφία με την αγαπημένη της κόρη, Μαριτίνα.

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Οι δυο τους ήταν κομψά ντυμένες με άκρως καλοκαιρινή διάθεση και κρατούσαν στοργικά η μία το χέρι της άλλης.

Στο παρελθόν η Μιμή Ντενίση είχε μιλήσει για τη μητρότητα, υπογραμμίζοντας ότι μετάνιωσε που δεν απέκτησε κι άλλα παιδιά.

«Μετάνιωσα (σ.σ. που δεν απέκτησα άλλα παιδιά), γιατί αυτό το “τέρας” η Μαριτίνα με εμπόδισε. Θα είχα κι άλλα παιδιά. Τότε μπορούσα και να κάνω παιδί και να υιοθετήσω. Μου έλεγε “όχι, όχι, δεν θέλω να έχω αδέρφια”. Είναι πάρα πολύ ζηλιάρα και κτητική η κόρη μου και τώρα. Εμένα με ζηλεύει ανεξαρτήτως παιδιών. Με ζηλεύει έτσι κι αλλιώς. Με ρωτάει “Πού ήσουν; Γιατί άργησες;”. Της λέω “Εσύ τι είσαι; Η πεθερά μου και με περιμένεις πίσω από την πόρτα;”. Αν βάλω κάτι μίνι μου λέει “Πού πας έτσι μητέρα γυναίκα; Είναι πολύ μίνι το φουστάνι σου”. Της λέω “όσο τα πόδια μου είναι καλά, θα τα φοράω τόσο μίνι. Μόλις χαλάσουν, δεν θα φοράω”» , είχε αναφέρει η Μιμή Ντενίση.