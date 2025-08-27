Φοίβος – Δέσποινα Βανδή: Ο πλειστηριασμός και η άγνωστη ιστορία πίσω από το τραγούδι «Τύχη»

Φοίβος και Δέσποινα Βανδή αποτελούν ένα από τα πιο πετυχημένα μουσικά δίδυμα των τελευταίων δεκαετιών, με διαχρονικές επιτυχίες. Ο δημιουργός που εκτόξευσε την καριέρα της τραγουδίστριας αποφάσισε να αποκαλύψει μια άγνωστη ιστορία, που συνδέεται με ένα από τα κομμάτια που της έγραψε στο παρελθόν.

Την ιστορία πίσω από το τραγούδι «Τύχη» που έγραψε ο ίδιος και ερμήνευσε η Δέσποινα Βανδή, αποκάλυψε ο Φοίβος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, αποκαλύπτοντας πως το τηλεφώνημα που δέχτηκε από έναν φίλο του για το αν θα έπρεπε να αγοράσει ένα σπίτι σε πλειστηριασμό, τον ενέπνευσε για το συγκεκριμένο τραγούδι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, μιλώντας για την «Τύχη», ο Φοίβος σημείωσε πως είναι «Ένα τραγούδι από το τριπλό επετειακό άλμπουμ που είχαμε κάνει με τη Δέσποινα το 2007 για να γιορτάσουμε τη δεκαετή συνεργασία μας. Το άλμπουμ λεγόταν “10 χρόνια μαζί”, ένα άλμπουμ από το οποίο βγήκαν πολλές επιτυχίες και κλασικά, πλέον, τραγούδια ένα από τα οποία δυστυχώς ή ευτυχώς δεν ήταν η “Τύχη”. Δεν είχε γίνει τότε επιτυχία, η τύχη όμως -η κανονική και όχι το τραγούδι- θέλησε να της δώσει μια δεύτερη ευκαιρία 18 χρόνια μετά την κυκλοφορία του. Έτσι τώρα βλέπω ότι αρκετοί έχουν αρχίσει να το ανακαλύπτουν στο TikTok».

Επιπλέον, ο γνωστός δημιουργός ανέφερε ότι «Η ιδέα ήρθε από ένα φίλο μου τον Γιώργο και λέω το όνομά του, διότι σίγουρα ο καθένας μας γνωρίζει πάνω από 50 Γιώργηδες, οπότε δεν νομίζω ότι θα τον εκθέσω. Εκείνη την περίοδο ο Γιώργος με την γυναίκα του έψαχναν να αγοράσουν ένα σπίτι. Κάποια στιγμή με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει “Καλά φίλε, βρήκα ένα φοβερό σπίτι σε απίστευτη τιμή”.

Του λέω “Φοβερό σπίτι και απίστευτη τιμή… Κάτι δεν πάει καλά, κάτι μου βρομάει εδώ πέρα. Μήπως υπάρχει κάποιος λάκκος στη φάβα;”. Μου λέει “Όχι, μην ανησυχείς. Το βρήκα από ένα φίλο μου, από πλειστηριασμό”. Του λέω ”Όπα! Δηλαδή θα πας να πάρεις ένα σπίτι που κάποιος άλλος το χάνει; Αισθάνεσαι καλά με αυτό το πράγμα; Θα έχει αρνητική ενέργεια. Εμένα δεν θα μου πήγαινε να κάνω κάτι τέτοιο”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μου είπε “Όχι ρε φίλε. Ο άνθρωπος αυτός έτσι κι αλλιώς το έχει χάσει το σπίτι του. Αν δεν το πάρω εγώ θα το πάρει κάποιος άλλος. Δεν νομίζω ότι κάνω κάτι κακό”. Του λέω “Ok. Το καταλαβαίνω αυτό που μου λες αλλά επειδή ρωτάς τη γνώμη μου και σου μιλάω σαν φίλος, εγώ θα σου έλεγα μην πας να χτίσεις το όνειρό σου πάνω στην καταστροφή κάποιου άλλου”. Το σπίτι δεν το πήρε, ελπίζω να μην τον πήρα στο λαιμό μου».

Αποκάλυψε, μάλιστα, πως «Έγραψα τους στίχους που λένε: “Για κοίτα η τύχη πώς τα φέρνει. Σε άλλους δίνει, σε άλλους παίρνει. Ζυγαριά που πάντα γέρνει και η ζωής σου εξαρτάται από ποια πλευρά της θα΄σαι”. Πραγματικά είναι ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, γιατί πιστεύω ότι κολλάει σε πάρα πολλά πράγματα. Καθημερινά, που βλέπουμε, ακούμε και συναντάμε μπροστά μας».

«Πάντοτε κάποιοι χάνουν και την ίδια στιγμή κάποιοι άλλοι κερδίζουν. Το καλό είναι ότι χρειάστηκε επιτέλους να μιλήσω και για ένα κομμάτι που δεν χρειάστηκε να το γράψω για τη γυναίκα μου. Αν και τώρα που το σκέφτομαι πλάκα-πλάκα και αυτό θα κόλλαγε για τη γυναίκα μου. Παίρνοντας εγώ τη γυναίκα μου, σίγουρα τη στέρησα από κάποιον άλλο».