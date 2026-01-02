Lifestyle

Φώτης Ιωαννίδης και Ελένη Βουλγαράκη ποζάρουν αγκαλιασμένοι στη μέση δρόμου, στο πρώτο βίντεο του 2026

Ελένη Βουλγαράκη και Φώτης Ιωαννίδης σε ρομαντικά στιγμιότυπα που δημοσιοποίησε η ραδιοφωνική παραγωγός
Φώτης Ιωαννίδης και Ελένη Βουλγαράκη
Φώτης Ιωαννίδης και Ελένη Βουλγαράκη / NDP PHOTO

Ελένη Βουλγαράκη και Φώτης Ιωαννίδης παραμένουν σε σχέση, με την ραδιοφωνική παραγωγό και τον διεθνή ποδοσφαιριστή, να εμφανίζονται ερωτευμένοι σε κάθε κοινή δημόσια εμφάνιση. Οι δυο τους κάνουν όνειρα για το μέλλον και σχεδιάζουν μαζί τις επόμενες κινήσεις τους.

Προ ημερών η Ελένη Βουλγαράκη ταξίδεψε στην Πορτογαλία. Εκεί την περίμενε ο Φώτης Ιωαννίδης, που αγωνίζεται φέτος με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Οι δυο τους φαίνονται φουλ ερωτευμένοι στις εξόδους τους.

Ελένη Βουλγαράκη και Φώτης Ιωαννίδης απολαμβάνουν να περνάνε χρόνο μαζί, όμως λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεών τους, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Φροντίζουν να μην απασχολούν τα media με την προσωπική τους ζωή, όμως πολλές φορές είναι αδύνατον να ξεφύγουν από τους φωτογράφους που προσπαθούν να τους απαθανατίσουν μαζί.

Την Πρωτοχρονιά πάντως, η Ελένη Βουλγαράκη δημοσιοποίησε βίντεο με τον σύντροφό της, στο οποίο εμφανίστηκε στην αγκαλιά του, στη μέση κάποιου δρόμου, πιθανότατα στην Πορτογαλία. «Δημιουργώντας ένα φανταστικό 2026» σημείωσε η ραδιοφωνική παραγωγός στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Εleni Voulgaraki ☆ (@voulgaraki_el)

«Εμένα δεν με νοιάζει να με δω με νυφικό. Έχουμε συζητήσει ότι πορευόμαστε μαζί και είμαστε σίγουροι γι’ αυτό. Δεν μου έχει κάνει πρόταση γάμου, θα σας το έλεγα» είχε πει προ ημερών η Ελένη Βουλγαράκη, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει.

