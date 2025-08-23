Φώτης Σπύρος: «Ανακάλυψα μικρός ότι είμαι γκέι, ήμουν αλκοολικός όπως ο μπαμπάς μου αλλά έκανα απεξάρτηση»

«Μόνο κακοποιητική συμπεριφορά έχω δει κι έχω ζήσει από τον πατέρα μου. Δεν ήταν εύκολο να διαχειριστεί ότι ο γιος του ήταν ομοφυλόφιλος», εξομολογήθηκε ο Φώτης Σπύρος.

Για την σεξουαλική του ταυτότητα που, όπως είπε, ανακάλυψε σε μικρή ηλικία, τη μάχη του για να απεξαρτηθεί από το αλκοόλ αλλά και τον κακοποιητικό πατέρα του, μίλησε από την καρδιά του ο γνωστός ηθοποιός, Φώτης Σπύρου σε συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα «On Time».

Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως δεχόταν κακοποίηση από τον πατέρα του καθώς δεν μπορούσε να διαχειριστεί πως είναι ομοφυλόφιλος και στη συνέχεια αποκάλυψε πως εθίστηκε στο αλκοόλ όταν ήταν 20 χρόνων, με αποτέλεσμα 20 χρόνια μετά να ζητήσει επαγγελματική βοήθεια για να ξεπεράσει τον εθισμό του.

«Ήμουν πολύ δύσκολο παιδί, αλλά μαθητής του 20. Από πολύ μικρός ανακάλυψα ότι είμαι γκέι και αυτό εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ δύσκολο. Στα 18 μου, έφυγα από το σπίτι. Ο μπαμπάς μου ήταν αλκοολικός, όπως ήμουν κι εγώ και έκανα απεξάρτηση στα 40 μου», είπε αρχικά.

«Μόνο κακοποιητική συμπεριφορά έχω δει κι έχω ζήσει από τον πατέρα μου. Δεν τον κατηγορώ. Δεν ήταν εύκολο να διαχειριστεί ότι ο γιος του ήταν ομοφυλόφιλος. Δεν τον αδικώ. Αυτή ήταν η παιδεία του. Αναγκάστηκα να φύγω από 18 χρονών. Πήγα στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν. Ανακάλυψα ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου παρά μόνο θέατρο. Ήθελα να γίνω σημαντικός. Ήθελα να με αγαπάνε και να με σέβονται. Μετά ανακάλυψα πόσο σημαντικά πράγματα μπορεί να μου δώσει το θέατρο», συνέχισε ο Φώτης Σπύρος.

Στη συνέχεια ο ηθοποιός αποκάλυψε πως η διαδικασία της απεξάρτησής του, ήταν επίπονη με αποτέλεσμα να συμπεριφέρεται άσχημα στους αγαπημένους του και κυρίως στην αδελφή του.

«Όταν βγήκα από το πρόγραμμα απεξάρτησης, με συγχώρεσε. Δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην είχα άσχημη συμπεριφορά. Ένας αλκοολικός είναι η χειρότερη εκδοχή του εαυτού του, που αυτό σημαίνει ότι είναι ψεύτης, κλέφτης, χειριστικός, απατεώνας, βρομιάρης και μπορεί πολύ εύκολα να κάνει κακό για να εξασφαλίσει χρήματα για να πιει. Δεν αγαπάει, δεν αναγνωρίζει πρόσωπα. Είναι άρρωστος.

Όταν βγήκα από το πρόγραμμα απεξάρτησης, εδώ και δέκα χρόνια, καθαρός πια, πήγα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους ζήτησα συγγνώμη. Άλλοι με συγχώρεσαν και άλλοι όχι», αποκάλυψε ο Φώτης Σπύρου.