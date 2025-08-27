FY και Αλεξία Κεφαλά για τον γάμο τους: «Θέλαμε να είναι κλασικός και να αποπνέει ρομαντισμό»

Στο κλαμπ των παντρεμένων μπήκαν το απόγευμα της Κυριακής (24-08-2025) ο ράπερ FY και η σύντροφός του Αλεξία Κεφαλά καθώς ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στο Island, με κουμπάρους τον Χάρη Βαφειά και τη σύζυγό του, Έμιλυ

Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά ζουν προσωπικές στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, απολαμβάνοντας αυτή την ευτυχισμένη περίοδο ως νιόπαντροι ιδιωτικά, ωστόσο, μιλώντας στο περιοδικό «ΟΚ!», η νύφη είπε χαρακτηριστικά σχετικά με την τελετή: «Θέλαμε ο γάμος μας να είναι κλασικός και να αποπνέει ρομαντισμό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα από τα βίντεο του γάμου που δημοσιεύτηκαν στο Instagram, παίρνουμε μια γεύση από την εντυπωσιακή τελετή και τη δεξίωση. Η νύφη έγραφε πάνω στο πέπλο τα αρχικά του ζευγαριού και την ημερομηνία του γάμου τους.

Η Αλεξία Κεφαλά ήταν άκρως εντυπωσιακή και τράβηξε όλα τα βλέμματα, καθώς το νυφικό της ήταν φτιαγμένο όλο από δαντέλα, ενώ, ο γαμπρός φόρεσε ένα στιλάτο, κλασικό, μαύρο κουστούμι με ασορτί παπιγιόν.

Ανάμεσα στους λαμπερούς καλεσμένους ήταν ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος και αρκετά στελέχη της εταιρείας, καθώς η Αλεξία Κεφαλά συνεργάζεται επαγγελματικά με το Panik Agency και ο FY ανήκει στο roster της Panik Records.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρόντες ήταν και διάσημοι φίλοι του ζευγαριού, όπως η Ιωάννα Τούνη, η Marseaux, η Natasha Kay και η Cinderella, που έδωσαν ευχές στους νεόνυμφους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Antonis Papadakis – Crete Wedding Videographer (@i.am.antonis)

Από τις βέρες, την τούρτα, την διακόσμηση και το φαγητό όλα ήταν άψογα οργανωμένα και μελετημένα, ενώ η προσωπική πινελιά του ζευγαριού υπήρχε παντού στον χώρο.