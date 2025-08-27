Lifestyle

FY και Αλεξία Κεφαλά για τον γάμο τους: «Θέλαμε να είναι κλασικός και να αποπνέει ρομαντισμό»

Το ζευγάρι έλαμπε από ευτυχία κοντά σε στενούς συγγενείς και αγαπημένους φίλους κατά τη διάρκεια του γάμου και της δεξίωσης
Αλεξία Κεφαλά και Fy στον γάμο τους
Αλεξία Κεφαλά και Fy στον γάμο τους / NDP PHOTO

Στο κλαμπ των παντρεμένων μπήκαν το απόγευμα της Κυριακής (24-08-2025) ο ράπερ FY και η σύντροφός του Αλεξία Κεφαλά καθώς ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στο Island, με κουμπάρους τον Χάρη Βαφειά και τη σύζυγό του, Έμιλυ

Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά ζουν προσωπικές στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, απολαμβάνοντας αυτή την ευτυχισμένη περίοδο ως νιόπαντροι ιδιωτικά, ωστόσο, μιλώντας στο περιοδικό «ΟΚ!», η νύφη είπε χαρακτηριστικά σχετικά με την τελετή: «Θέλαμε ο γάμος μας να είναι κλασικός και να αποπνέει ρομαντισμό».

Μέσα από τα βίντεο του γάμου που δημοσιεύτηκαν στο Instagram, παίρνουμε μια γεύση από την εντυπωσιακή τελετή και τη δεξίωση. Η νύφη έγραφε πάνω στο πέπλο τα αρχικά του ζευγαριού και την ημερομηνία του γάμου τους.

Η Αλεξία Κεφαλά ήταν άκρως εντυπωσιακή και τράβηξε όλα τα βλέμματα, καθώς το νυφικό της ήταν φτιαγμένο όλο από δαντέλα, ενώ, ο γαμπρός φόρεσε ένα στιλάτο, κλασικό, μαύρο κουστούμι με ασορτί παπιγιόν.

Ανάμεσα στους λαμπερούς καλεσμένους ήταν ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος και αρκετά στελέχη της εταιρείας, καθώς η Αλεξία Κεφαλά συνεργάζεται επαγγελματικά με το Panik Agency και ο FY ανήκει στο roster της Panik Records.

Παρόντες ήταν και διάσημοι φίλοι του ζευγαριού, όπως η Ιωάννα Τούνη, η Marseaux, η Natasha Kay και η Cinderella, που έδωσαν ευχές στους νεόνυμφους.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Antonis Papadakis – Crete Wedding Videographer (@i.am.antonis)

Από τις βέρες, την τούρτα, την διακόσμηση και το φαγητό όλα ήταν άψογα οργανωμένα και μελετημένα, ενώ η προσωπική πινελιά του ζευγαριού υπήρχε παντού στον χώρο.

