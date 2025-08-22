Γαία Μερκούρη: «Κάποιος με είχε ακολουθήσει, στεκόταν πίσω μου και αυνανιζόταν»

Η Γαία Μερκούρη, κόρη της Ελληνοϊταλίδας ηθοποιού και μοντέλου Δωροθέας Μερκούρη, αποφάσισε να μιλήσει και να αποκαλύψει ένα περιστατικό που την σόκαρε στο κέντρο της Αθήνας. Όταν ένας άντρας την ακολούθησε και της έδειξε την πιο αρρωστημένη πλευρά του εαυτού του.

Η Γαία Μερκούρη μίλησε στο περιοδικό «ΟΚ!» για τον τρόπο που τη μεγάλωσε η μητέρα της, τη στήριξη από τον Βασίλη Ζούλια και το επίμαχο περιστατικό που την σόκαρε.

«Μεγάλωσα στο κέντρο της Αθήνας, οπότε σίγουρα έχω ζήσει μερικές πολύ άσχημες και σοκαριστικές εμπειρίες με άντρες στον δρόμο. Ευτυχώς, δεν μου έχει συμβεί ποτέ κάτι πολύ σοβαρό, αλλά όλες οι γυναίκες γνωρίζουν αυτή την αίσθηση να περπατάς απλώς στον δρόμο και να νιώθεις ότι σε παρενοχλούν.

Τα βλέμματα που τραβάς πάνω σου αν φοράς ένα μπλουζάκι με ανοιχτό ντεκολτέ, τα σφυρίγματα και τα σχόλια αν βγεις με ένα χαριτωμένο σορτσάκι. Θυμάμαι ότι γύριζα σπίτι από το σούπερ μάρκετ με τις πιτζάμες μου, όταν συνειδητοποίησα την ώρα που ξεκλείδωνα την πόρτα ότι κάποιος με είχε ακολουθήσει, στεκόταν πίσω μου και αυνανιζόταν.

Ήταν σοκ. Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Ένιωσα φόβο και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί μου συνέβη αυτό. Αναρωτήθηκα αν έφταιγα εγώ.

Ποτέ όμως μην αναρωτηθείς αν φταις εσύ όταν σε παρενοχλούν. Δεν είναι ποτέ δικό μας λάθος. Είναι αποτέλεσμα ενός αποτυχημένου συστήματος, έλλειψης παιδείας, κοινωνικών στερεοτύπων και πολλών άλλων παραγόντων», περιγράφει η Γκάια Μερκούρη.

Η Δωροθέα Μερκούρη είχε δηλώσει στο παρελθόν περήφανη για την κόρη της, την οποία στηρίζει σε κάθε επαγγελματικό βήμα της.