Iron Maiden: «Εκρηκτική» συναυλία στο ΟΑΚΑ με πάνω από 50.000 οπαδούς τους να παραληρούν

Η Αθήνα και το ΟΑΚΑ βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας metal σκηνής καθώς μετά τους Metallica και οι Iron Maiden ξεσήκωσαν τους χιλιάδες φίλους τους σε μια φαντασμαγορική συναυλία.

Πάνω από 50.000 κόσμου βρέθηκαν από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (23/05/2026) στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν την συναυλία των Iron Maiden, ενός από τα πιο εμβληματικά συγκροτήματα της metal σκηνής.

Με το τραγούδι Murders in the Rue Morgue άνοιξαν τη συναυλία τους οι Iron Maiden στο κατάμεστο από κόσμο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας (ΟΑΚΑ), χαρίζοντας στο ελληνικό κοινό μία από τις πιο εμβληματικές βραδιές της φετινής συναυλιακής χρονιάς.

Το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα ανέβηκε στη σκηνή, περίπου δέκα λεπτά πριν τις 21:00, εν μέσω αποθέωσης από δεκάδες χιλιάδες οπαδούς που έχουν κατακλύσει το στάδιο.

Η αποψινή συναυλία εντάσσεται στο πλαίσιο της πολυαναμενόμενης επετειακής περιοδείας τους Run For Your Lives World Tour 2026, η οποία γιορτάζει τα 50 χρόνια της ιστορικής διαδρομής τους στη μουσική.

Η προσέλευση των φίλων της μέταλ μουσικής είχε ξεκινήσει από νωρίς το μεσημέρι.

Οι πιο πιστοί θαυμαστές επιδίωξαν από νωρίς να εξασφαλίσουν μια θέση στην πρώτη γραμμή της αρένας, η οποία είχε ανακοινωθεί ως sold out εδώ και μέρες.

Στις 17:00 άνοιξαν οι πύλες του σταδίου για την ομαλή ροή του κοινού. Στις 19:00 στη σκηνή ανέβηκαν οι Αμερικανοί Anthrax.

Το έτερο ιστορικό συγκρότημα ανέλαβε να ζεστάνει την ατμόσφαιρα, ξεσηκώνοντας το κοινό με ένα δυναμικό σετ που διήρκεσε περίπου μία ώρα.

Λίγο πριν τις 21:00 τα φώτα έσβησαν και οι Iron Maiden πάτησαν τη σκηνή του ΟΑΚΑ, πυροδοτώντας κύματα ενθουσιασμού στην αρένα και τις κερκίδες.

Το setlist είναι προσαρμοσμένο στον επετειακό χαρακτήρα της περιοδείας, με τη μπάντα να εστιάζει στις πρώτες, καθοριστικές δεκαετίες της καριέρας της.

Οι Iron Maiden ανέβηκαν στη σκηνή μέσα σε αποθέωση, παρουσιάζοντας ένα setlist που περιλάμβανε κλασικά κομμάτια της καριέρας τους, τα οποία το κοινό τραγουδούσε από την πρώτη μέχρι την τελευταία νότα.

Λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα!

Up the fucking irons! #Iron_Maiden pic.twitter.com/pRq4bvSQpO — Παρδαλόν ερίφιον (@Zr4RNmD9srFOWKQ) May 23, 2026

Η παραγωγή της βραδιάς χαρακτηρίστηκε από υψηλό επίπεδο σκηνικής αισθητικής, με εντυπωσιακά οπτικά εφέ, μεγάλες γιγαντοοθόνες και θεατρικές εμφανίσεις του εμβληματικού Eddie.

​«Ο μπαμπάς μου είναι πολύ μεταλάς»: Η νέα γενιά των fans των Iron Maiden δίνει το «παρών» στο ΟΑΚΑ

Το κοινό που έχει συγκεντρωθεί στο ΟΑΚΑ για τους Iron Maiden δείχνει περίτρανα ότι η «σκυτάλη» της σκληρής μουσικής περνάει στις επόμενες γενιές ήρθε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η 15χρονη Ιωάννα, για την οποία η αποψινή βραδιά στο ΟΑΚΑ αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη της επαφή με ένα τόσο μεγάλο live.

​«Με λένε Ιωάννα, είμαι δεκαπέντε. Νιώθω πολύ ωραία. Είναι η πρώτη μου μεγάλη συναυλία metal. Ο μπαμπάς μου είναι πολύ μεταλάς και είμαι εδώ εξαιτίας του. Περιμένω να ακούσω το Alexander the Great, αλλά δεν ξέρω αν θα το ακούσουμε, όπως και το Writing on the wall, αν και γι’ αυτό δεν ξέρω σίγουρα γιατί είναι από τα καινούργια τους» ανέφερε με ενθουσιασμό.

​«Ακούμε από την Τρίτη Δημοτικού, εξαιτίας τους φτιάξαμε μπάντα»

​Στον αντίποδα, η πιο «παλιά φρουρά» των οπαδών έδωσε εξίσου δυναμικό παρών, με ανθρώπους που ταξίδεψαν από κάθε γωνιά της Ελλάδας και έχουν συνδέσει ολόκληρη τη ζωή τους με τους Βρετανούς θρύλους. Ο 40χρονος Γιάννης, ο οποίος ταξίδεψε στην Αθήνα από την Κοζάνη, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της διαχρονικής λατρείας, καθώς ακολουθεί το συγκρότημα πιστά εδώ και 25 χρόνια.

​«Από το 2001 και μετά, έρχομαι κάθε φορά που έχουν έρθει εδώ πέρα. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Ζούμε γι’ αυτή τη μέρα. Αγαπάμε, λατρεύουμε από μικρά παιδιά. Από την τρίτη δημοτικού ακούμε Iron Μaiden και αυτοί μας έκαναν και είμαστε σήμερα και παίζουμε, είμαστε οι Saint Sofia. Από αυτούς έχουμε επηρεαστεί και με αυτούς πορευόμαστε. Εντάξει, προφανώς περιμένουμε όλα τα κλασικά κομμάτια, αλλά προσωπικά θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω και κάτι από το No Prayer for the Dying, αν και μάλλον δεν πρόκειται να παίξουν κανένα. Θα δείξει» δήλωσε ο Γιάννης.

Η νέα γενιά της «μεϊντενάρας»: Οι 18άρηδες στην πρώτη γραμμή από τις οκτώ το πρωί

​Μια παρέα 18χρονων παιδιών από την Καλλιθέα, ο Πάνος, ο Αντώνης και ο Γιώργος, βρέθηκαν από πολύ νωρίς στην πρώτη γραμμή της αναμονής, αποδεικνύοντας ότι οι Iron Maiden δεν έχουν ηλικιακά σύνορα.

Όπως εξήγησαν, η επαφή τους με το συγκρότημα ξεκίνησε από το σπίτι, καθώς «ναι, εντάξει, έτσι μεγαλώσαμε» από τους γονείς τους, αλλά γρήγορα η αγάπη αυτή έγινε προσωπική υπόθεση αφού «μετά το ανακαλύψαμε και μόνοι μας».

​Για κάποιους από την παρέα αυτή είναι η δεύτερη εμπειρία, καθώς είχαν βρεθεί στο live του 2022, ενώ για τους υπόλοιπους είναι η πρώτη φορά που θα δουν τον Bruce Dickinson και την παρέα του από κοντά. Για να εξασφαλίσουν μια καλή θέση στην αρένα, έφτασαν στο ΟΑΚΑ από τις «οχτώμισι, εννιά» το πρωί, επιστρατεύοντας ειδικό εξοπλισμό για τη βροχή.

Όσον αφορά τα τραγούδια που περιμένουν να ακούσουν, οι νεαροί fans έχουν ξεκάθαρη άποψη. Ανυπομονούν για το «Alexander the Great», αν και όπως σημειώνουν είναι «αυτό που ξέρω ότι δεν θα το παίξουν», αλλά και για το «Rime of the Ancient Mariner» για το οποίο δηλώνουν βέβαιοι πως «αυτό θα το παίξουν και θα γίνει χαμός», χωρίς φυσικά να ξεχνούν τα κλασικά «Aces High» και «The Trooper».

Κλείνοντας, αποτύπωσαν με τον πιο απόλυτο τρόπο τι σημαίνει η μπάντα για τη ζωή τους: «Απλά αγαπάμε πάρα πολύ τους Iron Maiden και είναι η ζωή μας ολόκληρη και ζούμε και πεθαίνουμε για τη maidenάρα. Αυτό».