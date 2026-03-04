«Game of Thrones»: Έρχεται κινηματογραφική ταινία – υπερπαραγωγή από τη Warner Bros

Η Warner Bros ξεκίνησε την ανάπτυξη μιας ταινίας που θα διαδραματίζεται στον κόσμο του Westeros. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο prequel που μεταφέρει για πρώτη φορά τη δράση του «Game of Thrones» στη μεγάλη οθόνη, διευρύνοντας την επική μυθολογία της σειράς.

Ο showrunner του «House of Cards» και σεναριογράφος του «Andor», Μπο Γουίλιμον (Beau Willimon) αναλαμβάνει το σενάριο του νέου φιλόδοξου «Game of Thrones» , το οποίο θα βασίζεται στο έργο του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν (George R. R. Martin).

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, η ταινία αναμένεται να είναι μια υπερπαραγωγή «μεγέθους Dune», εστιάζοντας στην κατάκτηση του Westeros από τον βασιλιά Aegon Targaryen. Η ιστορία τοποθετείται χρονικά περίπου 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα του πρώτου επεισοδίου της αρχικής σειράς του HBO, εξιστορώντας την ένωση των έξι από τα επτά βασίλεια.

Σημειώνεται ότι ενώ ο Μάρτιν εργάζεται για την ολοκλήρωση του «The Winds of Winter», του πολυαναμενόμενου έκτου μυθιστορήματος της σειράς «A Song of Ice and Fire» στην οποία βασίζεται το «Game of Thrones», έχει ξεκινήσει ένα νέος κύκλος παραγωγών για τη μεταφορά του κόσμου του στην οθόνη. Το πρόσφατο «A Knight of the Seven Kingdoms» απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, με τον Guardian να εκθειάζει το spinoff λέγοντας ότι «σώζει το σύμπαν του ‘Game of Thrones’». Στο μεταξύ, η τρίτη σεζόν του «House of the Dragon» θα κάνει πρεμιέρα τον Ιούνιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Game of Thrones» ολοκληρώθηκε το 2019, έχοντας διαγράψει μια πορεία οκτώ σεζόν με δεκάδες Βραβεία Emmy.

Ωστόσο, η είδηση για το prequel έρχεται σε μια αβέβαιη συγκυρία για την Warner Bros, δεδομένης της πρόσφατης συμφωνίας εξαγοράς της από την Paramount Skydance, ύψους 110 δισ. δολαρίων.

Επίσης τον περασμένο μήνα έγινε γνωστό ότι μία θεατρική παράσταση βασισμένη στο «Game of Thrones θα ανέβει αυτό το καλοκαίρι από τη βρετανική Royal Shakespeare Company στο Στράτφορντ-απόν-Έιβον σε σενάριο του Ντάνκαν Μακ Μίλαν (Duncan Macmillan και σκηνοθεσία του Ντόμινικ Κουκ (Dominic Cooke).