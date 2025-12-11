Γαρυφαλλιά Καληφώνη για την αρνητική κριτική: Με στενοχωρεί και στο επαγγελματικό επίπεδο και στο προσωπικό

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Με αγάπη, Χριστιάνα» και μίλησε για τον σύντροφό της, Χρήστο Μάστορα, την ανθοδέσμη που έπιασε στον γάμο της Ανδρομάχης αλλά και στα πικρόχολα σχόλια ορισμένων για εκείνη. Η αρνητική κριτική την ενοχλεί κυρίως όταν διαπιστώνει πως γίνεται κακοπροαίρετα.

«Με στενοχωρεί η κριτική. Τις περισσότερες φορές δηλαδή θα στεναχωρηθώ, αλλά προσπαθώ όσο μπορώ να μην το παίρνω τόσο προσωπικά. Νιώθω ότι ειδικά η κακή κριτική, αυτή που έχει από πίσω πονηριά, ότι δεν έχει να κάνει τόσο με μένα αλλά με αυτόν που το γράφει. Με στενοχωρεί και στο επαγγελματικό επίπεδο και στο προσωπικό. Και στα δύο είναι σημαντικό για μένα».

Όσο για τον σύντροφό της, Χρήστο Μάστορα και τη στήριξή του ακόμα και όταν βρίσκεται στο πλευρό της, σημείωσε: «Πάντα με στηρίζει το αγόρι μου. Από μακριά τώρα, εντάξει, έχει τις δουλειές του ο Χρήστος, αλλά από μακριά στηρίζει πάντα».

Σε άλλο σημείο, το μοντέλο μίλησε και για την ανθοδέσμη που έπιασε στον γάμο της Ανδρομάχης: «Άρπαξα την ανθοδέσμη στον γάμο της Ανδρομάχης, έχει γίνει χαμός με αυτό το βίντεο. Την άρπαξα. Εντάξει. Ήθελα μια φορά στη ζωή μου να πιάσω απλά μια ανθοδέσμη. Βλέπω τόσους που την πετάνε στον αέρα και την πιάνουν και λέω θέλω και εγώ μία φορά. Είναι η κολλητή μου, θα την πιάσω εγώ».

«Έχω mute στο Instagram την Μαρία Αντωνά. Δεν θα πήγαινα ποτέ καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα» είχε πει προ ημερών η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στον Fipster.