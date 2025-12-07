Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Έχω mute στο Instagram την Μαρία Αντωνά, δεν θα πήγαινα ποτέ καλεσμένη του Γιώργου Λιάγκα

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Fipster «Μπαμ Μπουμ» στο Youtube και κλήθηκε να τοποθετηθεί σε μια σειρά από ερωτήσεις. Απέφυγε να μιλήσει για τα προσωπικά της, ωστόσο φρόντισε να επικοινωνήσει την έντονη ενόχλησή της, για ορισμένα πρόσωπα της εγχώριας showbiz. Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά, είναι όπως φαίνεται ανάμεσα σε αυτά.

«Έχω mute στο Instagram την Μαρία Αντωνά. Δεν θα πήγαινα ποτέ καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Δεν χρειάζεται να απαντήσω, όλοι το ξέρουν. Ούτε αν ήταν η τελευταία εκπομπή που υπάρχει στον πλανήτη και ήθελα να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ούτε με 50.000 ευρώ» είπε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη σε σχετική ερώτηση του Fipster.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη είχε ενοχληθεί έντονα από τα σχόλια που είχε κάνει ο Γιώργος Λιάγκας, μετά τη σύλληψη του συντρόφου της, Χρήστου Μάστορα, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ τον περασμένο Φεβρουάριο. Τότε η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, είχε βρεθεί έξω από το σπίτι του ζευγαριού, με την Influencer να αντιδρά με έντονο ύφος κατά των δημοσιογράφων.

«Τρομάζω που είστε εσείς κάτω από το σπίτι μου», είχε πει φανερά ενοχλημένη η σύντροφος του Χρήστου Μάστορα. «Εμένα με ενοχλεί πιο πολύ αυτό που είχε ως αντίδραση η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, παρά όλο αυτό που έκανε ο Χρήστος Μάστορας» είχε σχολιάσει ο Γιώργος Λιάγκας.

Όπως φαίνεται η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δεν ξέχασε τα όσα ειπώθηκαν τότε για τον σύντροφό της. Εκτός από τον Γιώργο Λιάγκα, έχει φροντίσει από τότε να κρατάει αποστάσεις και από την Μαρία Αντωνά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται πως ο Χρήστος Μάστορας ισχυρίστηκε ότι δεν αντιλήφθηκε το σήμα των αστυνομικών. Το αλκοτέστ έδειξε υψηλές ενδείξεις, με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Το περιστατικό έγινε περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα στη διασταύρωση Σταδίου και Αιόλου στην περιοχή της Ομόνοιας.

«Δεν θα έβαζα στο σπίτι του GNTM τις Μέγκι Ντρίο, Μικαέλα Φωτιάδου και Εύη Ιωαννίδου, την τριάδα της φωτιάς δηλαδή» απάντησε επίσης η Influencer σε άλλη ερώτηση, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.