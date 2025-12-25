Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Η τρυφερή φωτογραφία με τον Χρήστο Μάστορα και οι ευχές για τη γιορτή του

Την ονομαστική του γιορτή έχει ο Χρήστος Μάστορας ανήμερα τα Χριστούγεννα (24.12.2025) και σύντροφος του, Γαρυφαλλιά Καληφώνη, θέλησε να του ευχηθεί και δημοσίως.

Η νεαρή επιχειρηματίας και πρώην παίκτρια του GNTM δημοσίευσε μία τρυφερή ποζα με τον αγαπημένο της, αλλά και ακόμα μία φωτογραφία με το χριστουγεννιάτικο δέντρο που έχουν στολίσει στο σπίτι τους. Ταυτόχρονα, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έγραψε «χρόνια πολλά» στον Χρήστο Μάστορα.

«Καλά Χριστούγεννα», έγραψε ως λεζάντα στη φωτογραφία με το δέντρο τους.

«Happy name day baby», έγραψε στη φωτογραφία που μοιράστηκε με τον Χρήστο Μάστορα.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Real Life και της δημοσιογράφου Κορύνας Μανταγάρη, ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη είναι έτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Μπορεί κανείς από τους δύο να μην έχει επιβεβαιώσει πως ο γνωστός τραγουδιστής έχει κάνει πρόταση γάμου στην όμορφη επιχειρηματία, αλλά κάποιες πηγές από το περιβάλλουν τους μαρτυρούν ότι εκείνη έχει αποδεχτεί την πρότασή του και κάνουν σχέδια γάμου. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν αποκλείεται ο γάμος τους να πραγματοποιηθεί μέσα στο 2026.

«Δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μου ο γάμος. Σκέφτομαι τον γάμο με τον Χρήστο, εννοείται μαζί του τα σκέφτομαι όλα», είχε δηλώσει η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στις αρχές του Νοεμβρίου, χωρίς να αποκαλύψει πολλές λεπτομέρειες για τα σχέδια που κάνει με τον Χρήστο Μάστορα.

«Θα κάνουμε τα ραντεβού μας, μέσα στην εβδομάδα θα βγούμε για φαγητό, οι δυο μας βγαίνουμε συχνά. Πολλές φορές όταν βγούμε για φαγητό θα του κάνω την έκπληξη και θα πάω λίγο πριν – αν πάει τουαλέτα – και θα πληρώσω όλο τον λογαριασμό. Ας μου έχει πει αυτός να βγούμε. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να είναι “μία εσύ, μία εγώ”. Είναι άβολο το μισά μισά», είχε εξομολογηθεί ακόμα το γνωστό μοντέλο για τη σχέση της με τον γνωστό τραγουδιστή.