Χρήστος Μάστορας και Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Σχέδια γάμου για το ερωτευμένο ζευγάρι

Ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz, ωστόσο δεν τους αρέσει να περιστρέφονται τα φώτα της δημοσιότητας γύρω από τον έρωτά τους.

Το αγαπημένο ζευγάρι είναι low profile και αυτό σημαίνει ότι σίγουρα δεν θα αποκάλυπταν δημοσίως τα σχέδια γάμου που φέρεται ότι κάνουν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Real Life και της δημοσιογράφου Κορύνας Μανταγάρη, ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη είναι έτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και τρία χρόνια και από το ξεκίνημα της σχέσης του μένει κάτω από την ίδια στέγη, στο διαμέρισμα του τραγουδιστή στο Κολωνάκι.

Πλέον οι δυο τους είναι σχεδιάζουν να επισημοποιήσουν τη σχέση τους. Μπορεί κανείς από τους δύο να μην έχει επιβεβαιώσει πως ο γνωστός τραγουδιστής έχει κάνει πρόταση γάμου στην όμορφη επιχειρηματία, αλλά κάποιες πηγές από το περιβάλλουν τους μαρτυρούν ότι εκείνη έχει αποδεχτεί την πρότασή του και κάνουν σχέδια γάμου.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν αποκλείεται ο γάμος τους να πραγματοποιηθεί μέσα στο 2026.

«Δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μου ο γάμος. Σκέφτομαι τον γάμο με τον Χρήστο, εννοείται μαζί του τα σκέφτομαι όλα», είχε δηλώσει η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στις αρχές του Νοεμβρίου, χωρίς να αποκαλύψει πολλές λεπτομέρειες για τα σχέδια που κάνει με τον Χρήστο Μάστορα.

«Θα κάνουμε τα ραντεβού μας, μέσα στην εβδομάδα θα βγούμε για φαγητό, οι δυο μας βγαίνουμε συχνά. Πολλές φορές όταν βγούμε για φαγητό θα του κάνω την έκπληξη και θα πάω λίγο πριν – αν πάει τουαλέτα – και θα πληρώσω όλο τον λογαριασμό. Ας μου έχει πει αυτός να βγούμε. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να είναι “μία εσύ, μία εγώ”. Είναι άβολο το μισά μισά», είχε εξομολογηθεί ακόμα το γνωστό μοντέλο για τη σχέση της με τον γνωστό τραγουδιστή.