Γέννησε η Αθηνά Ευμορφιάδη του «Survivor»: Οι πρώτες φωτογραφίες του νεογέννητου γιου της

Μητέρα ξανά έγινε πριν από μερικές ώρες η πρώην παίκτρια του «Survivor» και πρωταθλήτρια του kick boxing, Αθηνά Ευμορφιάδη, ενώ έχει ήδη μία κορούλα από τον πρώτο γάμο της.

Η Αθηνά Ευμορφιάδη τα ξημερώματα της Κυριακής (10.08.2025) μοιράστηκε στο Instagram τη χαρμόσυνη είδηση καθώς και τις πρώτες φωτογραφίες του νεογέννητου γιου της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, όπως εξομολογήθηκε βρισκόταν αρκετές ώρες στο μαιευτήριο ώσπου να φέρει στη ζωή τον καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Γιάννη Μαυροκορδάτο.

«Περιμένοντας τον Γιαννάκη τον junior», έγραψε σε μία φωτογραφία και αμέσως μετά η Αθηνά Ευμορφιάδη δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο ανέφερε ότι περιμένει για ώρες μέχρι να κρατήσει φέρει στη ζωή και να κρατήσει στην αγκαλιά της το μωράκι της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μερικές ώρες αργότερα, τα ξημερώματα της Κυριακής γεννήθηκε το αγοράκι και η χαρούμενη μητέρα του δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία του στο Instagram.

«Καλώς ήρθες ζωή μου! Μετά από 7 ώρες τα καταφέραμε ψυχή μου! Με φυσιολογικό τοκετό! Ευχαριστώ την Παναγία που μας βοήθησε!», έγραψε στη φωτογραφία του.

Μετά από λίγη ώρα, η κόρη της Αθηνάς Ευμορφιάδη δημοσίευσε μια φωτογραφία που αγκαλιάζει τον αδελφό της και η περήφανη μανούλα τους την αναδημοσίευσε στο δικό της προφίλ.

«Η ευλογία του θεανθρώπου ήρθε για εμάς πριν 6 μήνες! Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψεις την ευτυχία! Δεν υπάρχει τίποτα πιο δυνατό και πιο ευλογημένο Συναίσθημα από την μητρότητα! Ευχαριστώ τον Θεό που μας κάνει για δεύτερη φορά γονείς! Εύχομαι σε όλες τις γυναίκες του κόσμου μέσα από την ψυχή μου να νιώσουν αυτή την ευτυχία που ονομάζεται αγάπη! και να φέρουν στον κόσμο τον καρπό της αγάπης και του έρωτα τους», είχε αναφέρει στο Instragram η Αθηνά Ευμορφιάδη όταν ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της.