Γέννησε η Ευλαμπία Ρέβη – Η γνωστή δημοσιογράφος έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο αγοράκι

«Νιώθουμε ευλογημένοι», είπε ο σύζυγός της, Σωτήρης Σκουλούδης, στο tlife.gr
Ευλαμπία Ρέβη
Η Ευλαμπία Ρέβη / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σε πελάγη ευτυχία πλέει εδώ και λίγες ώρες η γνωστή δημοσιογράφος, Ευλαμπία Ρέβη, καθώς έφερε στη ζωή το πρώτο της μωράκι, που είναι αγοράκι.

Όπως αναφέρει το tlife.gr, που μίλησε με τον σύζυγο της, Σωτήρη Σκουλούδη, η Ευλαμπία Ρέβη γέννησε το βράδυ της Δευτέρας (19.01.2026) και μαμά και γιος χαίρουν άκρας υγείας. 

«Ο γιος μας γεννήθηκε χθες βράδυ, με βάρος 3 κιλά και 30 γραμμάρια. Είναι από τα σημαντικότερα πράγματα που έχουν συμβεί στη ζωή μας. Νιώθουμε και οι δυο ευλογημένοι που ήρθε στη ζωή μας και ευχόμαστε να το ζήσουν όλοι όσοι το επιθυμούν», ανέφερε ο Σωτήρης Σκουλούδης στο tlife.gr.

«Είμαι πολύ χαρούμενη για την εγκυμοσύνη μου. Η εγκυμοσύνη είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή στη ζωή της γυναίκας και κάθε γυναίκα πρέπει να το ανακοινώνει όταν νιώθει έτοιμη. Στον σύζυγό μου το ανακοίνωσα με τα τεστ της εγκυμοσύνης», είχε δηλώσει η Ευλαμπία Ρέβη στην εκπομπή «Breakfast@Star» τον περασμένο Οκτώβριο.

