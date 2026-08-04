Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου έκαναν ράφτινγκ στον Αχέροντα μαζί με την κόρη τους

Διακοπές στην Πάργα κάνουν τις τελευταίες μέρες η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου μαζί με την μονάκριβη κόρη τους, Μελίτα.

Όπως αποκάλυψε η δημοφιλής τραγουδίστρια την Τρίτη (04.08.2026) επισκέφθηκαν τον ποταμό Αχέροντα και έκαναν ράφτινγκ στα παγωμένα του νερά. Η Ελένη Χατζίδου μοιράστηκε στο Instagram ένα βίντεο από την εξόρμηση που έκανε με τον Ετεοκλή Παύλου και τη μικρή Μελίτα.

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Mέσω αυτού είδαμε το αγαπημένο ζευγάρι να βρίσκεται μέσα σε μία βάρκα και να διασκεδάζει. Μάλιστα, τόσο ο Ετεοκλής Παύλου ότι και η κορούλα τους έκαναν κουπί και μάλιστα εκείνος βοηθούσε το κοριτσάκι να το χειριστεί σωστά.

«Μερικές εμπειρίες δεν περιγράφονται με λέξεις…», έγραψε ως λεζάντα η Ελένη Χατζίδου στο βίντεο που ανέβασε στο Instagram.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα η Ελένη Χατζίδου αποκάλυψε ότι την ταλαιπωρεί μία περιπέτεια υγείας. Η γνωστή τραγουδίστρια και παρουσιάστρια τη Δευτέρα (20.07.2026) ανέβασε ένα story στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι έχει μία μικρή ρήξη έσω μηνίσκου και άρχισε να κάνει φυσικοθεραπείες. Όπως ανέφερε η Ελένη Χατζίδου, επισκέφθηκε πριν από δύο ημέρες τον ορθοπεδικό της και έγινε η διάγνωση του προβλήματος.