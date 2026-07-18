Γιώργος Λιβάνης: Η selfie από το νοσοκομείο και το αισιόδοξο μήνυμα «Όλα καλά»

Ο Γιώργος Λιβάνης μοιράστηκε μια φωτογραφία selfie μέσα από το νοσοκομείο, θέλοντας να καθησυχάσει τους θαυμαστές του, μετά την περιπέτεια υγείας που πέρασε και ανησύχησε το κοινό του.

Λίγες ώρες πριν από τη φωτογραφία από το νοσοκομείο, ο Γιώργος Λιβάνης είχε ενημερώσει μέσω των social media ότι νοσηλεύεται με οξεία γαστρεντερίτιδα, γεγονός που τον ανάγκασε να ακυρώσει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του.

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Στην πρώτη του ανάρτηση ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη και τα μηνύματα που δέχθηκε, γράφοντας: «Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για το ενδιαφέρον, την αγάπη και τα αμέτρητα μηνύματα που έλαβα.

Μια οξεία γαστρεντερίτιδα με ανάγκασε να μη μπορέσω να εμφανιστώ απόψε τόσο στην παράσταση στο Θέατρο Άλσος όσο και στο VogClub Athens.

Θεού θέλοντος και με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, αύριο θα είμαι πολύ καλύτερα και ευελπιστώ να είμαι και πάλι κοντά σας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την κατανόηση, τη στήριξη και τις ευχές».

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Το story που ανέβασε το βράδυ του Σαββάτου 18.07.2026, ήταν και αυτό που καθησύχασε περισσότερο τους διαδικτυακούς του φίλους.

Με το χαμόγελό του και το σύντομο μήνυμα «It’s all good», ο τραγουδιστής έδειξε πως παραμένει αισιόδοξος και ελπίζει να επιστρέψει σύντομα στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.